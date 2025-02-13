Sağlıkta kriz büyüyor: Eczacılar da iş bırakacak

Yayınlanma: 13.02.2025 - 13:57

Güncelleme: 13.02.2025 - 13:57

Ankara'da eczacılar sorunlarını, düzenledikleri basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu. Eczacılar adına Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu konuştu. Sağlıkta tasarruf adı altında yıllardır uygulanan yanlış politikaların bugün ciddi bir sağlık krizine dönüştüğünü ifade eden Cem Abbasoğlu, "Bu politikalar Türkiye'yi ilaç ve sağlık harcamalarına en az bütçe ayıran ülkeler arasına sokmuştur. OECD ülkeleri ile kıyaslandığında, Türkiye'nin ilaç harcamalarının GSYH içindeki payı neredeyse yarıya düşmüştür. Hastalarımızın ilaca ulaşamamasına yol açan politikalar ülkedeki ekonomik kriz ile birleşince eczane ekonomilerini de içinden çıkılmaz bir darboğaza sokmuştur.

İlaca erişimdeki sıkıntılar ve düşen kar marjları, enflasyonun etkisiyle artan kira ve personeli giderleri eczacılık mesleğinin sürdürülemez bir hâle getirmiştir. Sorunların çözüme kavuşması için İlaç Fiyat Kararnamesi mevcut ihtiyaçlara göre yeniden oluşturulmalıdır" dedi.

'ECZACILAR VE HASTALAR İÇİN RİSK'

İlaç Temin Protokolü'nün sona ermiş olmasına karşın yeni bir protokol imzalanmamasının eczacı ve hastalar için risk oluşturduğunu belirten Abbasoğlu, "Protokolde eczanelerin SGK cirosunun esas alınacağı yeni modele geçilmeli, haksız kesintiye yol açan maddeler yeniden düzenlenmelidir" diye konuştu. Abbasoğlu bazı ilaç firmalarının SGK'nin belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

'İTİBARIMIZ ZARAR GÖRÜYOR'

Muayane katılım paylarındaki artıştan söz eden Abbasoğlu, bu maliyetlerin tahsilatının eczacıların sırtına yüklendiğini, bu yüzden asıl görevlerine odaklanmakta zorlandıklarını ve mesleki itibarlarının zarar gördüğünü açıkladı. Abbasoğlu ayrıca kamu eczacılarının özlük haklarının iyileşmesi ve yeni eczacılık fakültesi açılmaması gerektiğine vurgu yaptı. İnternetten ve denetimsiz kanallardan satılan çeşitli ilaç ve takviye edici gıdaların da önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çeken Abbasoğlu bu konuda güvenilir adresin eczaneler ve eczacılar olduğunu belirtti.

'İLACA ULAŞAMAYACAKLAR'

Abbasoğlu son olarak şunları söyledi: "Bugün sessiz kalırsak hastalarımız ilaçlarına ulaşamayacak, eczanelerimiz kapanacak. Halk sağlığı telafisi zor bir krize sürüklenecek. Mesleğimize yapılan haksızlığı kabul etmiyoruz"

'İLAÇ BULUNAMIYOR'

Abbasoğlu, yaptığı açıklama sonrası basın emekçilerinin sorularını yanıtladı. Bazı ilaçların eczanelerde bulunamadığını söyleyen Abbasoğlu "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite ilaçlarını eczanelerde bulunamıyor. Kronik hastalıklar, MS, kanser ilaçları da bulunamıyor dönem dönem. Bunların gelmesinin tek sebebi fiyat kararnamesi. İnsanlar ilaç ararken yardımcı olmaya çalışıyoruz ama arz talebi karşılamıyor. Fiyatlar Euro kuruna göre ayarlanıyor ve bu sıkıntı artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 9'U MEVCUT'

Bir çok ilaç firmasının ithal ürünlerini ülkeden çekmeye başladığını belirten Abbasoğlu, "Avrupa İlaç Ajansı'na kayıtlı ilaçların sadece yüzde 9'u ülkemizde mevcut. Yüzde 91'i yok. Tedbir alınmazsa ciddi anlamda ilaç sıkıntısı çekeceğiz. Ülke olarak yapmamız gereken milli ve yerli ilaç politikası geliştirmek" diye konuştu.

'BELEDİYE BORCU KAPATTI'

Eczanelerde veresiye durumuna ilişkin de konuşan Abbasoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 bin hastanın eczaneye veresiye borcunu kapattı. Eczanelerimizden talep topluyoruz. Yine bu borcu bu şekilde kapatmayı düşünüyoruz" dedi

'KAPATMAK DURUMUNDA KALACAĞIZ'

Abbasoğlu eylemlilik kararlarına ilişkin ise, "Haklı taleplerimiz karşılanmazsa önümüzdeki günlerde eczanelerimizi kapatmak durumunda kalacağız. Bu eylemimizi yaparken halkımızı ilaçsız bırakmayacağız. Nöbetçi eczanelerimizle hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.