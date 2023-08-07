Sağlıkta kriz derinleşiyor: Uzman doktor bulunamıyor!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 03:00

İktidarın sağlık emekçilerine yönelik “Giderlerse gitsinler” tavrı nedeniyle Türkiye’de sağlık krizi yaşanıyor. Sağlıkta şiddet ve gelecek kaygısı nedeniyle birçok sağlık emekçisi yurtdışına gitmek zorunda bırakılıyor. Söz konusu durum nedeniyle Türkiye’nin birçok kentinde bazı sağlık dallarında sağlık hizmeti verilemezken bazı bölümlerde ise ciddi eksiklikler söz konusu.

BÖLÜMLER BOŞ KALDI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) aktardığına göre Ordu’da romotoloji ve girişimsel radyoloji bölümü yok. Türkiye’nin en çok kanser teşhisi konulan illerinin başına gelmesine karşın onkoloji bölümü ve hematoloji bölümü de yetersiz. Ayrıca Ordu’da plastik cerrahı da yok, kaza sonucu yaralanan hastalar Samsun’daki hastanelere yönlendiriliyor.

Çanakkale’de de benzer sorunlar yaşanıyor. Kentin ilçe hastanelerinde birçok branşta eksiklik söz konusu. Çanakkale’nin Çan, Gelibolu, Lapseki ve Ezine ilçelerinde kulak burun boğaz (KBB) doktoru yok. Bazı ilçelerde ise göz ve radyoloji ve kadın doğum doktoru yok. Kırıkkale’de ise hematoloji ve çocuk endokrin uzmanı yok. Kentteki üniversite hastanesinde ise birçok bölümde yalnızca tek doktor bulunuyor.

Düzce’deki devlet hastanesinde ise plastik cerrahi, romatoloji, çocuk psikiyatri, çocuk nöroloji gibi branşlarda hizmet verilemiyor. Kentteki üniversite hastanesinin acil servisinde hekim ve asistan yeterli olmadığı için stajyer doktorlar acilde nöbet tutmak zorunda kalıyor. Tunceli’de nöroloji ve göz doktorlarında eksiklik söz konusu. Ayrıca onkoloji servisi olmadığı için hastalar il dışına gidip tedavi görmek zorunda kalıyor. Hakkâri’de de ortopedi, nöroloji, nefroloji, kardiyoloji, kadın doğum ve aile hekimliği gibi birçok alanda doktor yok ya da yetersiz. Söz konusu eksiklikler Batman ve Tokat gibi illerde de yaşanıyor.

(Vedat Bulut)



‘YAN DALLARDA EKSİKLİKLER VAR’

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut’a göre hastanelerde ana dallarda pek sorun yaşanmıyor ancak yan dalların birçoğunda eksiklik söz konusu. Türkiye’nin birçok yerinde romatizma doktorları bulmak güç. Ayrıca pediatrik nöroloji, nefroloji, onkoloji gibi birçok yan dalda eksiklikler söz konusu. Söz konusu sorunun hekim göçü nedeniyle yaşandığını ifade eden Bulut, “Eğer hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirecek politikalar sağlanmazsa ileride daha büyük sorunlar yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘ÇEVRİMİÇİ KUYRUKLAR OLUŞTU!

SES Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan, Türkiye’nin birçok bölgesindeki hastanelerde doktor eksikliği olduğu nedeniyle etkili bir sağlık hizmeti verilemediğini ifade etti.

Aslan, “İktidar, sağlık hizmetini sadece dört duvardan ibaret sanıyor. Her yere ‘devasa’ hastaneler kuruyorlar. Poliklinik sayılarını artırıyorlar. ‘Saray gibi hastaneler yaptık’ diyorlar ancak Türkiye nitelikli sağlık emekçilerini kaybediyor” diye konuştu.

Arslan, “Birçok branşta randevu bulmak güç. Radyoloji bölümünde altı ay sonrasına kadar randevular sarkabiliyor. İktidar ‘Hastanelerdeki kuyrukları bitirdik’ diyor ancak kuyruklar artık çevrimiçi bir hale gelmiş durumda” dedi.