Siroza yakalanan Ufuk Özkan'dan yeni haber: Doktoruyla birlikte paylaştı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:38

Güncelleme: 05.08.2023 - 10:38

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Cevahir" karakteriyle tanınan Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkmıştı. Acıbadem’deki bir hastanede teşhis konulan Özkan'ın, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedeceği iddia edilmişti.

UFUK ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Basına yansıyan haberlerin ardından durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor. Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor."

Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonra da Allah’ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle, Ufuk Özkan (abiniz, kardeşiniz). İyi ki varsınız."

ORGAN NAKLİNE GEREK KALMADI

Ardında hemen tedavisine başlanan Özkan'ın organ nakli olması gerekmediği ve tedavi sürecinin olumlu bir şekilde ilerlediği açıklanmıştı.

SEVİNDİREN GELİŞME: TABURCU OLDU

Sağlık durumu iyiye giden Ufuk Özkan, dün hastaneden taburcu oldu.

Tedavisini üstlenen doktoru güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile vererek; şu ifadeleri kullandı:

"Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum."

Ardından kendisi de bir paylaşım yapan Özkan, doktoruyla fotoğrafını yayımlayarak; "Taburcu olduk. Profesör, dost, sırdaş, Messi ve Çerkez... İyi ki" mesajını yazdı.