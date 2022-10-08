Sayıştay, şehir hastanelerindeki cihazların yeni olup olmadığını saptayamadı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Sağlık Bakanlığı’nın Sayıştay raporunda, iktidarın “ticarı sır” diyerek içeriğini paylaşmadığı şehir hastaneleri sözleşmelerine uyulmadığına ilişkin belirlemeler yer aldı.

Buna göre hastanelerin sözleşmelerinde, laboratuvar hizmetleri için hastaneyi yapan şirketlerin getirdiği cihazların “sıfır cihaz” tanımına uygun olması gerektiği belirtildi. Ancak cihazların kabulü yapılırken kabul tutanaklarına “sıfır” tanımına uygun olup olmadığına ilişkin ayrıntılar belirtilmedi.

Sayıştay raporunda, cihazların yerinde denetlendiği ifade edilerek “Yerinde yapılan incelemelerde, bazı cihazların kurulum tarihiyle üretim tarihi arasında 18 aydan fazla süre bulunduğu ve denetim yılı içerisinde cihazların hizmet sunumunda bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

‘SÖZLEŞMEYE UYULMADI’

Bakanlık ise bu duruma karşı Sayıştay denetçilerine verdiği yanıtta; “cihazların ilk defa şehir hastanelerinde kurulduğunu, bugüne kadar hizmetlerde cihaz kaynaklı bir aksaklık yaşanmadığını ve önemli olanın sonuçların doğru çıkması olduğunu” savundu.

Sayıştay denetçileri ise bakanlığın yanıtına, “Bir aksaklığın yaşanmaması bahsi geçen sözleşmesel şartın gözetilmemesi ile ilgili eksikliği tamamlamamaktadır” karşılığını verdi.

Raporda, “Açılması planlanan şehir hastanelerinin kabul komisyonlarınca görevli şirket tarafından laboratuvar hizmetleri kapsamında getirilen cihazların kabulünde sözleşme düzenlemelerinin de gözetilmesi gerekmektedir” önerisi yer aldı.