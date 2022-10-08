Sayıştay, şehir hastanelerindeki cihazların yeni olup olmadığını saptayamadı
Sayıştay raporlarında “Bazı cihazların kurulumuyla üretimi arasında 18 aydan fazla süre bulunduğu ve konuya ilişkin tutanak olmadığı” belirtildi. Bakanlık ise buna yanıt olarak “Cihaz kaynaklı aksaklık yaşanmadığı, önemli olanın sonuçların doğru olduğu” savunmasında bulundu.
Sağlık Bakanlığı’nın Sayıştay raporunda, iktidarın “ticarı sır” diyerek içeriğini paylaşmadığı şehir hastaneleri sözleşmelerine uyulmadığına ilişkin belirlemeler yer aldı.
Buna göre hastanelerin sözleşmelerinde, laboratuvar hizmetleri için hastaneyi yapan şirketlerin getirdiği cihazların “sıfır cihaz” tanımına uygun olması gerektiği belirtildi. Ancak cihazların kabulü yapılırken kabul tutanaklarına “sıfır” tanımına uygun olup olmadığına ilişkin ayrıntılar belirtilmedi.
Sayıştay raporunda, cihazların yerinde denetlendiği ifade edilerek “Yerinde yapılan incelemelerde, bazı cihazların kurulum tarihiyle üretim tarihi arasında 18 aydan fazla süre bulunduğu ve denetim yılı içerisinde cihazların hizmet sunumunda bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.
‘SÖZLEŞMEYE UYULMADI’
Bakanlık ise bu duruma karşı Sayıştay denetçilerine verdiği yanıtta; “cihazların ilk defa şehir hastanelerinde kurulduğunu, bugüne kadar hizmetlerde cihaz kaynaklı bir aksaklık yaşanmadığını ve önemli olanın sonuçların doğru çıkması olduğunu” savundu.
Sayıştay denetçileri ise bakanlığın yanıtına, “Bir aksaklığın yaşanmaması bahsi geçen sözleşmesel şartın gözetilmemesi ile ilgili eksikliği tamamlamamaktadır” karşılığını verdi.
Raporda, “Açılması planlanan şehir hastanelerinin kabul komisyonlarınca görevli şirket tarafından laboratuvar hizmetleri kapsamında getirilen cihazların kabulünde sözleşme düzenlemelerinin de gözetilmesi gerekmektedir” önerisi yer aldı.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- İlk kez rakam paylaşıldı
- CHP bu yazıyı iyi oku!
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı