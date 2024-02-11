Şehir hastaneleri için bakanlığı adres gösterdi

Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.02.2024 - 03:24

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ocak ayında yaptığı açıklamada, 22 şehir hastanesinden birinin, Körfezli bir Arap yatırımcıya satışı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve diğerlerinin de bunu takip edebileceğini söylemişti.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, satışa ilişkin görüşmelerin ne zaman başladığı, bu kararda yap-işlet-devret modelinin uygulanmasından dolayı verilen garantiler sebebiyle ortaya çıkan borçlanmanın etkisinin olup olmadığı hakkında bilgi istedi.

Dağlıoğlu’nun diğer şehir hastanelerinin de satılabileceğini söylediğine işaret eden Ertuğrul, “Satış görüşmeleri devam eden şehir hastanesi hangisidir? Satışına karar verilirken hangi ölçütler göz önüne alınmıştır?” sorularını yöneltti. Satışa ilişkin ilk açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başkanı yapmasına karşın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’nı adres gösterdi. Yılmaz, soru önergesinde bahsi geçen konuların Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girdiğini belirterek kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.