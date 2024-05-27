Böbrek hastaları tedavi sonrası döndükleri evlerinde fenalaştı: Diyaliz hastanelik etti
Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikâyetlerle hastaneye gitti.
Hastalardan bazılarının durumunun ağırlaşması sonrası yetkililer, gün içinde diyalize giren hastaların tamamına telefonla ulaşıp hastaneye gelmesini istedi. Bazıları da ambulansla hastaneye getirildi.
İlk etapta sağlık durumu ağırlaşan 18 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edildi. 33 hastadan 30’u Antalya’daki hastanelere kaldırıldı. Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, hastalardan 4’ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu diğer kişilerin ise iyileşme sürecine girdiğini söyledi.
Ongun, entübe edilen 14 hastanın ise büyük bölümünün durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Burdur’daki diyaliz merkezinin kapatıldığı öğrenildi.
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