Kızılay'da kan yok

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:00

Gazetemizin yazarı Murat Ağırel’in ortaya çıkardığı çadır skandalıyla gündeme gelen Kızılay’a yurttaşın güveni kalmadı. Depremzedeye dağıtılması gereken çadırları yardım kuruluşlarına milyonlarca liraya satan Kızılay, yurttaşa “Kan verin” çağrısında bulundu. Çağrıda, kan stoklarının azaldığına dikkat çekilirken bu durum sosyal medyada yurttaşın Kızılay’a güveninin azalması şeklinde yorumlandı.

Güvenilirliğini yitirdiği yönünde eleştirilen Kızılay, açıklamasında kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü belirtti. Kızılay “Önemli çağrı” şeklinde duyuru yaparak kan bağışındaki düşüşü şöyle gerekçelendirdi: “Her yıl ramazanda azalan bağış, afet illerinde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, tüm hastanelerde ihtiyacın artması.”

YURTTAŞ İSTİFA BEKLIYOR

Kızılay’ın ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluş olduğu aktarılan açıklamada, “Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” denildi. Bu çağrının ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve yöneticilerin istifa etmesi için tepki gösterildi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU’NDAN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan yurttaşlara kan bağışı çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkımızı davet ediyorum. Kan verelim” diye yazdı.

Sevgili halkımızı davet ediyorum.

Kan verelim. https://t.co/30YCgzAism — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 6, 2023

14 MAYIS’I İŞARET ETTİ

14 Mayıs’tan sonra Kızılay’ın liyakatli bir yönetime kavuşacağını söyleyen İmamoğlu, paylaşımında “Biliyorum mevcut Kızılay yönetimine kızgınsınız. Ben de tepkiliyim. Ne yazık ki bu asil kurum, başındaki zat ve ona bu görevi layık gören zihniyet yüzünden zor durumda. Bakmayın sıralanan bahanelere, ulusal stokların tükenmesinin tek nedeni bu yönetim. Ama şimdi kan bağışı zamanı. Tüm duyarlı vatandaşlarımı kan bağışına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.