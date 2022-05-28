SGK’den özel hastaneler için yeni karar!

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:24

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurumla anlaşmalı özel hastanelere “kısmi branşlar”da değil “bütün branşlar”da hasta kabul etme zorunluluğu getirme kararı aldı.

T24'ün haberine göre; “İlgili kuruluş” olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan SGK, bir süredir görüşmeler yürüttüğü özel hastanelerle ilgili olarak önemli bir karar aldı. Özel hastanelere tebliğ edilen karara göre, SGK özel sektörle “kısmi branş anlaşması”na son verecek. Karar için bir hafta süre tanınan özel hastaneler, SGK hastalarını “bütün branşlar”da kabul etmezlerse anlaşmaları feshedilecek. Örneğin, kemoterapi, onkoloji, kardiyoloji branşları çerçevesinde SGK ile anlaşmalı hasta kabul eden bir özel hastane, bir hafta içinde bütün branşlarını SGK hastalarına açmazsa “SGK ile anlaşmalı hastaneler” kapsamından çıkarılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan bazı özel hastane temsilcileri, arkasındaki nedenleri anlayamadıklarını belirttikleri kararı eleştirdiler ve kamu açısından tasarruf, hastalar açısından yarar sağlamayacağını iddia ettiler.

Özel hastane temsilcileri, yüz binlerce hastayı ilgilendiren bu konuda verilen bir haftalık süreyi de kanser hastalarını öne sürerek eleştirdi:

“SGK özel hastanelerin yalnızca bazı branşlarda kurumla anlaşma yapması seçeneğini kaldırdı. Tüm branşlar için sözleşme yapılması isteniyor. Kısmi branş anlaşması olan hastanelere yedi günlük bir süre verildi. Karar, ‘Bu sürede tüm branşlar için sözleşme imzalamazsan SGK’lı hasta kabul etmeyeceksin’ anlamına geliyor. On binlerce kanser hastası var. Kemoterapi ve / veya radyoterapi tedavisi görüyor. Bir hafta sonra bu hastaların yeni sözleşmeyi imzalamayan özel hastanelerdeki tedavisi kesilmek zorunda kalınacak…”