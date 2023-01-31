Dünya'nın ilk vajina müzesinin kapanacağı bildirildi

Ziyaretçilerine vajina temalı sergiler sunan dünyanın ilk vajina müzesinin kapanacağı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:34
Dünya'nın ilk vajina müzesinin kapanacağı bildirildi
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İngiltere'de bulunan dünyanın ilk vajina müzesinin, ev sahibi tarafından binayı terk etmesinin istenmesinin ardından yarın kapanacağı bildirildi.

10 ay önce açılan müzenin, "jinekolojik anatomi" hakkında bilgi edinmeye ve vajina temalı sergilere bakmaya gelen 40 binden fazla kişiyi ağırladığı kaydedildi.

Mülkiyet vesayeti nedeniyle "kısa süre içinde" binayı boşaltmaları için bildirimde bulunulan müze yöneticileri, "hayal kırıklığına uğradıklarını" bildirdi.

Müze Geliştirme ve Pazarlama Müdürü Zoe Williams, "Ancak bu, dünyanın jinekolojik anatomiye adanmış ilk tuğla ve harç müzesi için bir son değil. Bu kesinlikle Vajina Müzesi'ni fiziksel dünyada göreceğiniz son yer değil. Geleceğimizi güvence altına almak için birkaç aydır bir ev sahibiyle daha kalıcı bir anlaşma arayışı içindeyiz. Bu aksilik arayışımızı daha acil hale getirdi, ancak gelecekte bizim için doğru evi bulacağımızdan eminiz" dedi.


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