Ter kokmak istemiyorsanız bu doğal yöntemleri kullanın! Terlememe garantili...

Yayınlanma: 19.07.2023 - 15:06

Güncelleme: 19.07.2023 - 15:08

Terleme, vücudun normal bir tepkisidir ve vücut sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur. estethica.com.tr sitesinde yer alan haber göre aşırı terlemenin önüne geçebilmek doğal yöntemlerle mümkün.

TERLEMEYİ ÖNLEYEN DOĞAL YÖNTEMLER

Elma Sirkesiyle Terlemenin Önüne Geçin

Aşırı terleme problemine en iyi gelen doğal yöntemlerden bir tanesi elma sirkesidir. Elma sirkesi çok güçlü bir antioksidandır. Elma sirkesi, zararlı bakterileri yok etmede önemli bir rol oynar. Elma sirkesinin sağlık yönünden genel özellikleri;

Antiseptik yani mikrop karşıtı ve önleyicisidir.

Antifungal yani mantar karşıtı ve önleyicisidir.

Anti bakteriyel yani bakteri karşıtı ve önleyicisidir.

Uyumadan önce ılık bir duş alın ve vücudunuzu anti bakteriyel sabun veya jel ile yıkayın. Kuruduktan sonra terleme olan bölgelere pamuk ile elma sirkesini tampon şeklinde sürün. Giyinmeden önce sirkenin kurumasını bekleyin. Sabah uyandıktan sonra tekrar ılık duş alın ve terleme olan bölgelere vücut pudrası sürün. Elma sirkesini içerek de terleme problemini çözebilirsiniz. Bir bardak ılık suya 1 ya da 2 çay kaşığı kadar elma sirkesi ve biraz bal koyun. Hazırladığınız karışımı günde 1 bardak olmak üzere her gün içmelisiniz.

Kabartma Tozu Aşırı Terlemenin Önüne Geçecektir

Herkesin evinde bulunan kabartma tozu terleme sorununu gidermede oldukça etkilidir. Kabartma tozunu vücuda sürdüğünüz zaman vücuttaki fazla nemi emme özelliği vardır. Kabartma tozunun nem emme özelliği ve nemi nötralize etmesi ile aşırı terleme sorunu engellenmiş olur. Kabartma tozunun kötü kokuları giderici özelliği de vardır. 1 çay kaşığı kabartma tozunu yarım bardak çay fincanı su ile iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı terleme bölgelerine pamuk yardımı ile sürün ve yaklaşık 15/20 dakika kadar bekletin ve ılık su ile durulayın. Bu işlemi haftada 2/3 kez uygulamalısınız.

Siyah Çay Terlemeyi Önlemek İçin En Güçlü Yardımcınız Olacak

Halk arasında hararet giderici olarak bilinen siyah çay, aşırı olmamak kaydı ile tüketildiğinde terlemeyi önleyici etkisi vardır. Siyah çay içerisinde bulunan asitler terlemeyi önlemede etkilidir. Aynı zamanda siyah çay, anti bakteriyel özelliği sayesinde vücudun kötü kokmasına sebep olan bakterilerle savaşır. Terlemeyi önlemek için siyahı çayı içerek veya bir pamuk yardımı ile vücudun terleyen bölgelerine sürebilirsiniz. Siyah çayı demlikte veya bir bardak içerisinde demleyin. Demlenen çayı bir kaba boşaltın ve ılımasını bekleyin. Ilıttığınız çay içerisine pamuk bandırın ve terleyen bölgelere birkaç defa uygulayın. Siyah çay uygulamasını haftada 1 veya 2 kez yapabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı Terlemenin Önüne Geçin

Hindistan cevizinin yüz ve vücuda birçok faydası vardır. Hindistan cevizi yağı laurik asit içerir ve yoğun kokusu ile kötü kokuları ortadan kaldırır. Hindistan cevizinin aynı zamanda anti bakteriyel özelliği de vardır. Ilık bir duş aldıktan sonra Hindistan cevizi yağını özellikle terleyen bölgeler olmak üzere bütün vücudunuza sürün. Hindistan cevizi yağını her gün uygulayabilirsiniz.