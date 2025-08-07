Sıcaklar egzamanızı tetiklemesin: 5 etkili öneri!

Sıcak havalarla birlikte egzama belirtilerinde artış yaşanması, yaz aylarını özellikle hassas cilt yapısına sahip bireyler için daha zor hale getirebiliyor.

Terleme, güneş ışığı, deniz suyu ya da havuzdaki kimyasallar gibi dış etkenler; egzamalı bireylerde kaşıntı, kızarıklık ve ciltte tahrişe neden olabiliyor. Bu tür durumlarda doğru cilt bakımı ve tetikleyicilerden uzak durmak büyük önem taşıyor.

Egzamanın yaz döneminde daha sık alevlendiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Salih Küçükoğlu, şöyle konuştu:

"Egzamalı bireylerde cildin doğal bariyeri zaten zayıftır. Sıcak ve nemli hava, aşırı terleme gibi yaz aylarına özgü durumlar bu bariyerin daha da bozulmasına neden olabilir. Bu da ciltte kuruluk, kaşıntı ve kızarıklığın şiddetlenmesine yol açar. Cilt yapısını korumak ve egzama ataklarını önlemek için bazı basit ama etkili adımlarla yaz mevsimi daha konforlu hale getirilebilir."

Küçükoğlu, egzamalı bireylerin yaz aylarında alması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

SERİN VE PAMUKLU KIYAFETLER TERCİH EDİLMELİ

"Sıcak havalarda sentetik kumaşlar, ciltte terlemeyi artırarak egzama belirtilerini kötüleştirebilir. Bu nedenle, açık renkli ve teri emen pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi cildin rahatlamasını sağlar. Dar ve vücuda yapışan giysiler yerine, bol kesimli giysiler ciltle sürtünmeyi azaltır."

GÜNEŞ KORUYUCU SEÇİMİ DİKKATLE YAPILMALI

"Egzamalı ciltler için parfüm ve alkol içermeyen, mineral içerikli güneş koruyucular tercih edilmelidir. Kimyasal içerikli koruyucular ciltte irritasyona neden olabilir. Uzun süre güneş altında kalınması durumunda ise gölgede kalmak ve şapka kullanmak önerilir."

TERLEME SONRASI DUŞ İHMAL EDİLMEMELİ

"Ter, egzamalı ciltlerde irritan bir madde haline gelebilir. Gün içinde özellikle terleme sonrası mümkün olduğunca ılık su ile duş alınmalı, cilt nazikçe kurulanmalı ve nemlendirici uygulanmalıdır. Sabun ya da duş jeli seçiminde de parfümsüz ve cilt bariyerini destekleyici ürünler kullanılmalıdır."

DENİZ TERCİH EDİLMELİ, HAVUZDAN SONRA CİLT BAKIMI YAPILMALI

"Tuzlu deniz suyu egzamalı ciltte iyileştirici etkiye neden olurken, havuzlardaki klor ise cildi tahriş edebilir. Deniz sonrası ılık duş ve nemlendirici uygulaması önerilirken, havuza girildiyse cilt hemen durulanmalı ve uygun bakım ürünleriyle desteklenmelidir."

DÜZENLİ NEMLENDİRİCİ KULLANIMI İHMAL EDİLMEMELİ

"Egzamanın en temel tedavi adımlarından biri, cildin düzenli olarak nemlendirilmesidir. Yaz aylarında da bu alışkanlığa ara verilmemeli, özellikle duş sonrası ve gün içinde ihtiyaç duyuldukça nemlendirici uygulanmalıdır. Nemlendirici ürünlerin parfümsüz, renklendiricisiz ve dermatolojik olarak test edilmiş olması tercih edilmelidir."