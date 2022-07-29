Yaz depresyonu nedir? Yaz depresyonu belirtileri nelerdir? Yaz depresyonuyla nasıl naşa çıkabilirsiniz?
Yaz ayları çoktan geldi, geçiyor bile. Ancak siz hala güneşin canlandırıcı etkisini hissedemiyorsanız, mevsimsel bir depresyonda olabilirsiniz. Güneş, kum ve denizi çağrıştıran yaz mevsiminde kendini hiç olmadığınız kadar yorgun ve mutsuz hissdebilirsiniz. Peki, Yaz depresyonu nedir? Yaz depresyonu belirtileri nelerdir? Yaz depresyonuyla nasıl naşa çıkabilirsiniz?
Çok özlediğimiz sıcak havalar geldi hatta yazı ortaladık. Kışın kasvetli havasını geride bırakmamıza rağmen birçok kişi kendini dönemsel olarak yaz aylarında daha yorgun ve mutsuz hissedebilir. Yaz hastalıklarının başında gelen yaz depresyonuna dair bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. İşte önemli noktalarıyla yaz depresyonu nedir?
YAZ DEPRESYONU NEDİR?
Genellikle kış depresyonu olarak tanımlanan mevsimlere bağlı duygulanım bozukluğu, yaz depresyonu olarak da görülebilir. Yaz depresyonu, kış depresyonuyla karşılaştırıldığında ender görülen ve farklı belirtilerle ortaya çıkan bir duygulanım bozukluğudur.
Kış depresyonunun nedenleri de yaz depresyonuna oranla daha net açıklanabilmektedir. Bunun yanı sıra yaz depresyonunun da kış depresyonu gibi 24 saatlik günlük siklusun değişimi, genetik faktörler, stresle bağlantılı faktörler ya da bütün bunların kombinasyonu etken olabilmektedir.
YAZ DEPRESYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yaz depresyonunun belirtileri kış depresyonundan farklıdır. İlkbahar sonları ve yaz başlarında kendini ortaya çıkarabilir.
- Depresyon, ümitsizlik hali
- İlgi ve istek kaybı
- Anksiyete (endişe, kaygı)
- Uykusuzluk
- Aşırı hassasiyet, çabuk kızmak, sinirlilik
- Heyecan, huzursuzluk, sözel ve motor etkinliklerde artış
- İştah kaybı
- Seksüel dürtülerde azalma
- İntihara yönelik duygu ve düşünceler
YAZ DEPRESYONUYLA NASIL BAŞA ÇIKABİLİRSİNİZ?
Yaz ayları herkes için deniz, kum, eğlence üçgeninde geçmeyebilir. Tanı konulması için depresyon halinin yılın aynı döneminde birden fazla tekrarlanması gerekmektedir. Stresten mümkün olduğu kadar uzak durulması da bu dönemin daha rahat atlatılmasına yardımcı olacaktır. Eğer bu ruh hali, kişinin günlük işlerini yerine getirmesine engel oluyor ve bu durumu bir türlü önleyemiyorsanız mutlaka psikolojik destek almalısınız.
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