Ödemden kurtulmak için 8 doğal yöntem ve ödem hakkında bilinmesi gereken önemli noktalar...

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:21

Vücutta veya daha sıklıkla ayaklar, bacaklarda görülen 'ödem' (şişme) bazen hastalık ön belirtisi olabileceği gibi kimi zaman da hareketsiz yaşam, uzun süre masa başı çalışması veya tam tersi uzun süre ayakta kalmak gibi hayat tarzına da bağlı etkenlerden oluşan bir sağlık sorunudur.

Ödem yeterli düzeyde tedavi edilmezse hacmi gün geçtikçe artar ve çeşitli sorunlara yol açar. Kozmetik sorunlar, hareket ve yürüme güçlüğü, ciltte kolay yaralanma, ülser gelişimi, enfeksiyon riski ve kan dolaşımının bozulması bu sorunlardan birkaçıdır. Bu doğrultuda ödemden kurtulmak için etkili 8 yöntemi Cumhuriyet okurları için derledik.

ÖDEM NEDİR?

Bünyemiz yüzde 60 civarında sudan oluşur. Bu su vücudumuzda dokular arasında gezer. Eklemlerde ve dokuda çoğalması neticesinde ödem oluşur; Ayaklarda ve eller de şişliğe neden olur. Genel olarak bu şişlik kısa süreli olsa da; bazı durumlarda kronik olabilir ve bu durum kişiye fazlasıyla rahatsızlık vermektedir.

Ayrıca su tutumu, inflamasyon, bazı ilaçlar, düşük serum protein düzeyleri, dolaşım problemleri, böbrek hastalıkları, solunum bozuklukları, lenf ödem ve karaciğer fonksiyon bozuklukları periferal ödeme sebep olmaktadır.

ÖDEMDEN KURTULMANIN 8 DOĞAL YÖNTEMİ

Sodyum Tüketimini Azaltmak; Tuz içeriği yüksek paketli gıdalardan uzak durum; beslenmenizde taze sebze meyvelere ve sağlıklı yağlara yer vermek gereklidir. Ayrıca serum sodyum değerinin düşük olması da ödeme neden olabilmektedir. Bu nedenle düzenli aralıklarla kan tetkiklerinde serum sodyum değerlerini kontrol etmek gerekmektedir.

Hareket; Fiziksel olarak aktif olmak periferal ödemin baskılanmasında etkilidir.

Maydanoz; Maydanoz doğal bir diüretiktir bu nedenle; Bol maydanoz tüketmek veya smootielerin içerisine ekleyerek sıvı tüketmek ödemin yok olmasına yardımcı olur.

Karahindiba; Karahindiba da yine bir doğal diüretiktir ve karahindiba çayı tüketmek ödemi rahatlatmaya yardımcıdır.

Kırkkilit Otu; Pek çok faydası olan kırkkilit otu, ödem atmada da yardımcıdır.

Esansiyel Yağlar; Greyfurt ve rezene yağı ile ödem olan bölgelere yapılan masaj, bu bölgelerdeki ödemin dağıtılmasında etkilidir. Bu yağlar hem anti-inflamatuar hem de doğal diüretiktir.

Masaj; Doğru masaj teknikleri periferal ödemin tedavisinde etkilidir.

Ödemli Bölgeyi Havaya Kaldırmak; Günde birkaç kez ödemli bölgeyi havaya kaldırmak, o bölgedeki basıncı azaltacak ve rahatlatacaktır.

ÖDEM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Ödem tedavisi için öncelikle ödemi yapan neden saptanıp onun tedavi edilmesi gereklidir. Ödem için hastanelerin Dâhiliye ya da Nefroloji polikliniklerine başvurabilirsiniz.

Genel olarak ödemi çözmenin en kolay yolu vücuttan sıvıyı uzaklaştırmaktır. Bu amaçla hekimlerin en çok kullandığı ilaçlar diüretik yani idrar söktürücü ilaçlardır. Hastanın kendi başına çeşitli idrar söktürücü maddeler kullanarak vücuttan ödemi atmaya çalışması doğru değildir. Çünkü kontrolsüz olarak bu ilaçların kullanılması; vücuttan fazla sıvı kaybı, başta sodyum ve potasyum olmak üzere, elektrolitlerin kaybolmasına ve hastanın önemli zararlar görmesine yol açabilir.,

ÖDEMİN ZARARLARI NELERDİR?

Ödem, karaciğer ve böbrek hastalıklarının habercisi olabilir. Karaciğer sirozu ve böbrek rahatsızlıklarının belirtileri olan ödemler, kalp hastalıklarının da belirtisi olabilir.

Özellikle konjestif kalp yetmezliğinde kalbin alt bölmelerinden biri veya her ikisi de kanı etkili bir şekilde pompalama yeteneklerini kaybeder. Sonuç olarak kan bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda ödem oluşturabilir.