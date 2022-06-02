SMA’lı Azra yaşama tutunmaya çalışıyor

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İzmir Torbalı’da yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin hayatı iki yaşındaki kızları Azra’ya konan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip-2 teşhisle bir anda karardı.

İkinci çocukları Nefes Ada’nın doğumuna sayılı günler kala Azra’ya konan teşhisiyle yıkılan Güngör ailesi, kızlarının yurtdışında uygulanan tedaviye ve ilaca ulaşabilmesi için gerekli olan 1 milyon 817 bin lirayı toplayabilmek için iki ay önce başlattı. Baba Hakan Güngör, şimdiye kadar gerekli olan paranın ancak yüzde 8’ini toplayabildiklerini ifade etti.