SMA’lı Azra yaşama tutunmaya çalışıyor
SMA'lı Azra'nın tedaviye ve ilaca ulaşabilmesi için gerekli olan 1 milyon 817 bin lirayı toplayabilmek için iki ay önce başlattı. Paranın ancak yüzde 8’i toplanabildi.
İzmir Torbalı’da yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin hayatı iki yaşındaki kızları Azra’ya konan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tip-2 teşhisle bir anda karardı.
İkinci çocukları Nefes Ada’nın doğumuna sayılı günler kala Azra’ya konan teşhisiyle yıkılan Güngör ailesi, kızlarının yurtdışında uygulanan tedaviye ve ilaca ulaşabilmesi için gerekli olan 1 milyon 817 bin lirayı toplayabilmek için iki ay önce başlattı. Baba Hakan Güngör, şimdiye kadar gerekli olan paranın ancak yüzde 8’ini toplayabildiklerini ifade etti.
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