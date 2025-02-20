Soğuk hava kalp sağlığını tehdit ediyor: Uzmanlardan kalın giyinin uyarısı!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:25

Güncelleme: 20.02.2025 - 15:25

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi, kalp hastaları için ciddi riskler oluşturabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, soğuk havanın kalbin iş yükünü artırarak damar spazmlarına ve kalp krizine yol açabileceğini belirtti.

SOĞUK HAVA KALP ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Boztosun, vücudun belirli bir ısıda tutulmasının önemine dikkat çekerek, “Özellikle hava sıcaklığı düştükçe kalple ilgili sıkıntılar artar. Kalp, bir yandan vücudu ısıtmaya çalışırken, diğer yandan mevcut bir kalp rahatsızlığı varsa, bu durum kalbin iş yükünü daha da artırır. Kalp damarlarının büzüşmesine neden olan soğuk hava, kalp krizine yol açabilecek spazmlar oluşturabilir” dedi.

"MECBUR KALMADIKÇA SOĞUK HAVADA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Kalp hastalarının soğuk havaya maruz kalmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan Boztosun, “Hava çok soğuk olduğunda zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalısınız. Eğer çıkmanız gerekiyorsa, havanın en sıcak olduğu saatleri tercih edin ve kısa sürede geri dönün. Uzun süre soğuk havaya maruz kalmak, göğüs ağrısı, çarpıntı, ritim bozukluğu ve kalp krizi riskini artırabilir” diye konuştu.

"KALP HASTALARI KALIN KIYAFETLER GİYMELİ"

Dışarı çıkmak zorunda kalan kalp hastaları için kıyafet seçiminin önemine değinen Boztosun, “Soğuk havanın doğrudan ciğerlere temas etmesini önlemek için atkı ve bere kullanılmalı. Ayrıca uygun kıyafetler giyerek vücut sıcaklığını korumak önemli” dedi.

BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

Soğuk havalarda beslenmenin de önemli olduğunu belirten Boztosun, “Eskiden soğuk havalarda vücudu ısıtmak için daha yağlı ve yüksek kalorili yiyecekler tüketilirdi. Ancak kalp hastalarının beslenme alışkanlıklarını doktorlarına danışmadan değiştirmemesi gerekir. Ayrıca ilaçların düzenli kullanılması, sigaradan uzak durulması ve kontrollü bir yaşam sürülmesi büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.