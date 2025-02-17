Ölen annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 gün önce ölen annesi Şerife Çakır (68) için mevlit okunurken kalp krizi geçiren Taşkın Çakır (31), yaşamını yitirdi.

Ölen annesi için mevlit okunurken kalp krizinden hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:21

Olay, Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Şerife Çakır, geçen hafta cuma günü, hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Şerife Çakır toprağa verilirken, dün oğlu Taşkın Çakır'ın evinde mevlit okundu. Taşkın Çakır, mevlit okunduğu sırada fenalaştı. Çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın Çakır, kurtarılamadı. Çakır'ın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.

Taşkın Çakır'ın cenazesinin yarın Ömerler köyündeki camide kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.


Etiketler: #zonguldak #kalp krizi

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