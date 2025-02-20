Türkiye kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa'da ilk sıralarda: Uzmanı 'kalp sağlığının en büyük düşmanı'nı açıkladı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:59

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:59

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp krizi geçiren bir kişinin hayatta kalmasını sağlayan en önemli etkenin, uygun ve zamanında yapılan tedaviler olduğunu belirtti. Türkiye’nin, kalp krizi kaynaklı ölümlerde Avrupa’da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Erdoğu, sağlıksız yaşam tarzı ve bilinçsizlik nedeniyle ölüm oranlarının arttığını vurguladı.

TÜRKİYE, KALP KRİZİ KAYNAKLI ÖLÜMLERDE AVRUPA’DA ZİRVEDE

Türkiye’de kalp ve damar hastalıkları, ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer almaya devam ederken, kalp krizi vakalarındaki yüksek oranlar endişe yaratıyor. Avrupa Birliği verilerine göre Türkiye, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranında Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alırken, tüm nedenlere bağlı ölümlerde ve kalp hastalıkları kaynaklı ölümlerde lider konumda bulunuyor.

Kalp hastalıklarının artışındaki en önemli faktörler arasında sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz beslenme, obezite, hareketsiz yaşam ve düzensiz sağlık kontrolleri yer alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, Türkiye’de sigara kullanımının oldukça yaygın olduğunu belirterek, hastaların düzenli kontrole gitmediğini ve ilaçlarını aksattığını söyledi.

"HASTALAR TEDAVİLERİNİ AKSATIYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp hastalıklarının en büyük risk faktörlerinden birinin sigara kullanımı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Hastalar, kontrollerine zamanında gitmiyor ve reçete edilen ilaçlarını düzenli kullanmıyor. Ayrıca, kalp krizi durumlarında hastaneye başvurmakta gecikiyorlar. Eğer bu konulara daha fazla dikkat edilseydi, damar hastalıklarına bağlı ölüm oranları çok daha düşük olabilirdi."

"TOPLUMSAL FARKINDALIK ARTIRILMALI"

Dr. Erdoğu, kalp hastalıklarında erken teşhis ve doğru tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayarak, toplumda bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini ifade etti.

"İnsanların sigarayı bırakmaları için ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Okullar, sosyal alanlar, belediyeler ve çeşitli kurumlar aracılığıyla farkındalık çalışmaları artırılmalıdır. Kalp hastalıklarında erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşımaktadır. Kalp krizi geçiren bir kişinin hayatta kalmasını sağlayan en önemli etken, zamanında müdahaledir. Göğüs ağrısı, baskı hissi, nefes darlığı, ölüm korkusu, terleme ve bayılma gibi şikayetler yaşayan hastalar, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır."

Türkiye’de kalp sağlığını korumak için bireysel önlemlerin yanı sıra toplumsal farkındalık kampanyalarının da büyük önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi gerektiğini belirtiyor.