Soğuk hava romatizma ve eklem ağrılarını artırıyor

Soğuk ve nemli havaların etkisini artırdığı kış aylarında, eklem ve romatizma ağrıları birçok kişi için günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre hava sıcaklığındaki düşüş, özellikle romatizmal hastalıkları bulunan bireylerde ağrı, tutukluk ve hareket kısıtlılığını daha belirgin hale getiriyor.

Soğuk havanın eklemler üzerindeki etkisi uzun süredir tartışılırken bu dönemde şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında da artış gözleniyor.

Cumhuriyet’e konuşan uzman fizyoterapist Ahmet Burak Sezgin, bilimsel çalışmaların, soğuk havanın eklem çevresindeki kas ve bağ dokularında refleks kasılmalarına yol açtığını ve bunun eklem hareketini kısıtlayarak ağrı algısını artırdığını belirtti. Soğuk havalarda fiziksel aktivitenin azalmasının eklem sıvısının dolaşımını kısıtladığını ve sabah tutukluğu ile eklem sertliğini artırdığını belirten Sezgin, “Bilimsel veriler, ileri yaş bireylerin soğuk havalardan daha fazla etkilendiğini gösteriyor. Yaşla birlikte eklem kıkırdağında incelme, kas gücünde azalma ve dolaşımın yavaşlaması bu durumu artırıyor. Romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıkları olan kişiler; bel ve boyun fıtığı öyküsü bulunanlar, daha önce eklem cerrahisi geçirmiş bireyler ve kronik kas-iskelet sistemi ağrısı olan hastalar da bu dönemde daha sık şikâyet yaşayabilir. Hareketsiz yaşam ve postür bozuklukları da soğuğun etkisini artıran faktörler arasındadır” ifadelerini kullandı.

‘SICAK SPAZMA İYİ GELİYOR’

Eklem ve kasların sıcak tutulmasının soğuğa bağlı kas spazmını ve ağrıyı azalttığını aktaran Sezgin, “ Gün içinde düzenli ve kontrollü hareket etmek, hafif yürüyüşler yapmak ve güne yumuşak germe egzersizleriyle başlamak eklem sertliğini azaltabilir. Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmak, ergonomik düzenlemeler yapmak ve ani, zorlayıcı hareketlerden uzak durmak da ağrı kontrolünde etkili” diye konuştu. Sezgin, hekim teşhis tanısı doğrultusunda, fizyoterapistin planladığı, kişiye özel fizyoterapi uygulamalarının hem ağrının azalmasına hem de hareket kabiliyetinin korunmasına ciddi katkı sağladığını ifade etti.