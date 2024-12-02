Soğuk havalar uyku kalitesini etkiliyor: Derin ve kesintisiz uykunun sırları

Yayınlanma: 02.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 02.12.2024 - 10:18

Soğuk hava şartlarının uyku düzeni üzerinde etkili olabileceğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, uygun yöntemlerle bu etkilerin yönetilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Fidan, “Soğuk havalarda uyku kalitesi artar fakat aşırı soğuk ortamda uyumak, uyku kalitesinin düşmesine neden olabilir” dedi.

SOĞUK HAVADA UYKU KALİTESİ ARTIYOR



Havaların soğumasıyla birlikte uykuya dalmanın kolaylaştığını ve uyku kalitesinin arttığını ifade eden Fidan, şunları söyledi:



“Soğuk hava, vücut sıcaklığını doğal olarak düşürerek melatonin gibi uyku düzenleyici hormonların salgılanmasına yardımcı olur. Daha düşük ortam sıcaklıkları, daha derin ve kesintisiz bir uykuya zemin hazırlayabilir. Özellikle REM uykusu, zihinsel ve duygusal iyileşme açısından kritik bir evredir ve soğuk havada bu sürecin sürekliliği artabilir.”

AŞIRI SOĞUK ORTAM KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR



Ancak aşırı soğuk ortamda uyumanın olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çeken Fidan, “Vücut, ısı kaybını önlemek için daha fazla enerji harcar. Bu durum, uyku düzenini bozabilir ve kişinin kendini daha yorgun hissetmesine yol açabilir” dedi.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN BASİT YÖNTEMLER



Soğuk havanın uyku üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini vurgulayan Fidan, şunları önerdi:

Sıcak duş alın: Yatmadan önce sıcak bir duş, vücut sıcaklığını düzenleyerek rahatlamayı sağlar.

Yatmadan önce sıcak bir duş, vücut sıcaklığını düzenleyerek rahatlamayı sağlar. Ortamı ısıtın: Yatak odasını hafifçe ısıtarak aşırı soğuk havanın etkileri önlenebilir.

Yatak odasını hafifçe ısıtarak aşırı soğuk havanın etkileri önlenebilir. Karanlık ve sessiz bir ortam oluşturun: Uyku kalitesini artırmak için çevresel faktörlere dikkat edin.

Fidan, özellikle romatizma veya solunum yolu rahatsızlıkları olan bireylerin soğuk havalarda uyku düzenine daha fazla özen göstermesi gerektiğini ifade ederek, “Uyku sağlığını iyileştirmek için küçük alışkanlık değişiklikleri yapmak, daha kaliteli bir uyku deneyimi sunacaktır” dedi.