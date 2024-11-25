Kış uykusuna yatmayan bozayı ve yavrusu ormanda görüntülendi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:15

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:33

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde karla kaplı ormanda kış uykusuna yatmayan bozayı ile yavrusu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kıbrıscık ilçesine bağlı Alemdar Yaylası'nda devriye görevi yapan orman muhafaza memurları, ormanda bozayı ve yavrusuyla karşılaştı. Ayıların ormanda bir ağaca tırmandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kış uykusuna yatmayan ayı ve yavrusunun ağaca tırmandıktan sonra inip, ormana doğru kaçtığı görüldü.

Ormanda devriye görevi yapan muhafaza memurları, karla kaplı arazide bir ağaca tırmanan bozayı ve yavrusuyla karşılaştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, ayıların bir süre ağaçta kaldıktan sonra yere inip ormana doğru uzaklaştığı görüldü.

Yetkililer, bu tür davranışların yiyecek arayışı veya hava koşullarının etkisiyle kış uykusunun gecikmesinden kaynaklanabileceğini belirtti. Ayıların doğal yaşam alanlarında görülmesi, yaban hayatı zenginliğine dikkat çekti.