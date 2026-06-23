Sperm kalitesini artıran 'altın' gıdalar: Somon, bitter çikolata ve yumurta hücreleri koruyor

Genetik problemler, hormonal dengesizlikler, kromozomal anomaliler, varikosel gibi sebeplerin erkeklerde kısırlığa yol açabilecek temel faktörler arasında yer aldığını fakat beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzının da erkek üreme sağlığı üzerinde önemli rol oynadığını belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Tangal; “Sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi erkeklerin baba olma şansını belirleyen temel unsurlardır. Antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve sağlıklı yağlar bakımından zengin bir beslenme düzeni sperm hücrelerini koruyarak üreme potansiyelini artırabilir” dedi.

Çocuk sahibi olma problemiyle tedaviye başvuran çiftlerde yüzde 40-50 oranda erkeğe bağlı kısırlık faktörleriyle karşılaşıldığını söyleyen Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Tangal şu ifadeleri kullandı:

“İçerdiği kaliteli protein ve antioksidanlar açısından yumurta, sperm sayısını ve hareketliliğini artırabilir. Bitter çikolata içerdiği L-arginin sayesinde sperm fonksiyonları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ispanak, marul gibi yeşil yapraklı sebzeler de sperm üretimini destekleyen besinler grubunda sayılır. Ara öğünlerde tüketilebilecek ceviz, fındık, chia tohumu, keten tohumu ve kabak çekirdeği gibi kuruyemiş ile sağlıklı tohumlar da sperm sağlığını destekleyen önemli besinler arasındadır.”

‘DENİZ ÜRÜNLERİ VE BALIKLAR İLK SIRADA’

Omega-3 yağ asitlerinden zengin olan somon, sardalya, uskumru ve ton balığı gibi yağlı balıkların sperm sağlığı açısından önemli besinler arasında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Semih Tangal, “Omega-3 yağ asitleri sperm hücresinin yapısında görev alır. Yapılan çalışmalar, yeterli Omega-3 alımının sperm sayısı ve hareketliliğinde artışla ilişkili olduğunu göstermektedir. Çinko bakımından zengin olan midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri de testosteron üretimi ve sperm gelişimi için önemli olup; çinko eksikliği sperm sayısında azalmaya neden olabilmektedir” diye konuştu.

‘KALİTELİ PROTEİN KAYNAKLARI SPERM ÜRETİMİNİ DESTEKLİYOR’

Prof. Dr. Tangal “Özellikle kısırlık sorunu yaşayan erkeklerde CoQ10 desteğinin sperm konsantrasyonu ve hareketliliği üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Kırmızı ve beyaz et yüksek kaliteli protein, demir ve çinko içerdiğinden dolayı bu besinlerde bulunan Koenzim Q10 (CoQ10) sperm hareketliliğini artırabilmektedir. Yumurta ise B12 vitamini, kaliteli protein ve antioksidanlar açısından oldukça değerli bir besin. B12 vitamini sperm hücrelerinde DNA sentezi ve enerji üretiminde görev alır. Yeterli B12 alımı sperm sayısının ve hareketliliğinin artmasına katkı sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

‘BİTTER ÇİKOLATA İÇERİĞİ SAYESİNDE SPERM FONKSİYONLARI ÜZERİNDE OLUMLU ETKİYE SAHİPTİR’

Prof. Dr. Tangal, “Bitter çikolata içerdiği L-arginin sayesinde kan dolaşımını desteklemektedir ve sperm fonksiyonları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Aynı zamanda antioksidan içeren bitter çikolata sperm hücrelerini oksidatif strese karşı da koruyabilir ancak yüksek kalori içeriği nedeniyle ölçülü tüketilmelidir. Yapılan çalışmalarda yeterli D vitamini düzeyine sahip erkeklerde sperm parametrelerinin daha iyi olduğu görülmektedir. Bu nedenle D vitamini içeren süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünleri de baba adaylarının beslenme planında dengeli bir şekilde yer almalıdır” dedi.

‘YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN MEYVELER TÜKETİLMELİ’

Folat eksikliğinin sperm konsantrasyonunda düşüş ve sperm DNA’sında bozulmalarla ilişkilendirildiğini söyleyen Prof. Dr. Tangal, “Bu nedenle ıspanak, marul, Brüksel lahanası gibi folat açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler düzenli olarak tüketilmelidir. Ayrıca turunçgiller, çilek ve kavun gibi C vitamini açısından zengin meyveler de sperm hücrelerini koruyan güçlü antioksidanlar içermektedir. Likopen açısından zengin olan domatesin de sperm yapısı ve hareketliliği üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. Ceviz, fındık, chia tohumu, keten tohumu ve kabak çekirdeği gibi kuruyemiş ve tohumlar da sperm sağlığını destekleyen önemli besinlerdir. Bu besinler Omega-3 yağ asitleri, çinko, L-arginin ve antioksidanlar içerir. Düzenli tüketimleri sperm sayısı ve hareketliliğinde iyileşmeye katkı sağlayabilir. Beslenme, sperm sağlığını destekleyen önemli bir unsurdur ancak tek başına mucize yaratmaz. Düzenli egzersiz yapmak, ideal kiloyu korumak, sigaradan uzak durmak, stresten kaçınmak da en az beslenme kadar önemlidir. Çocuk sahibi olma konusunda problem yaşayan çiftlerin vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesine başvurması gerekir” diye konuştu.