Sperm sayısını bile etkiliyor! Bin bir çeşit faydasıyla 'Çörek Otu'

Yayınlanma: 26.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 07:00

Nigella sativa, Asya, Orta Doğu ve Akdeniz'e özgü çiçekli bir bitkidir. Genellikle pastacılık ürünlerinde son aşamada süsleme olarak kullanılan çörek otu, baharat, çay ve yağ olarak da kullanılmaktadır.

Çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir.

ÇÖREK OTU NASIL TÜKETİLİR?

Son yıllarda yağ ve toz olarak da kullanılan çörek otu çorba, salata ve mezeleri lezzetlendirmek için kullanılır. Çörek otu yağının kızartmalarda kullanılması önerilmez. Yemekten sonra ekleyebilirsiniz. Çörek otu yağını smoothie, latte ve çay gibi içeceklerinize de ekleyebilirsiniz.

Çörek otunun 1 çay kaşığı kadar tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca yaklaşık 1 çay kaşığı çörek otu yağı da tüketebilirsiniz.

ÇÖREK OTUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Çörek otu bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

Kanserle savaşırken desteğiniz olabilir.

Sindirim sistemi sorunlarına iyi gelir.

Antihistaminik gibi bir etki ile alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.

Çörek otu özü içeren bir jel uygulamak akne iyileştirici özellik gösterebilir.

Bu ilaçlara ek olarak astım ilaçları kullanan kişiler çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltılı solunum, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.

Yine KOAH'lı kişilerde çörek otu yağı akciğerlerin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Diyabet hastalarının her gün çörek otu tohumu veya çörek otu yağı tüketmesi kan şekerini dengeleyebilir.

Çörek otu tozu tüketmek ülsere neden olabilen Helicobacter pylori enfeksiyonu için faydalı olabilir.

Sağlıklı kişilerde tansiyonu düşürebildiği söylenen çörek otunun yüksek tansiyon için etkili olmasını beklemek doğru olmaz.

Sperm sayısı ve hareketi üzerinde olumlu sonuçlar verdiği belirtilmektedir.