Stres ve travmalar vitiligo hastalığını tetikliyor

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:28

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:29

Deri ve Zührevi Hastalıkları (Dermatoloji) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Durdu, vitiligo hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Vitiligo, doğumdan sonra herhangi bir yaşta başlayabilen bir deri hastalığıdır. Bu hastalık, derideki renk veren pigment maddesi olan melanini üreten melanosit hücrelerinin, henüz tam olarak anlaşılamayan nedenlerle pigment üretmemesi sonucu ortaya çıkar.

Prof. Dr. Murat Durdu, vitiligonun genetik kökenli olduğunu belirtse de, sadece hastaların üçte birinde ailevi bir öykü bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, vitiligo, vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırması sonucu gelişen otoimmün bir hastalıktır. Bu nedenle, vitiligo hastalarında tiroid hastalığı gibi diğer otoimmün durumların daha sık görülebileceğini söyledi.

Hastalık, genellikle yavaş bir gelişim gösterir ve renk kaybı ağrısız ve kaşıntısızdır. Vitiligo lekeleri simetrik olabilir ve genellikle eller, yüz, gözlerin çevresi, kasık gibi vücudun kıvrım yerlerinde görülür.

Vitiligo hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, tedavi seçenekleri arasında güneşten korunma, kortizonlu ilaçlar, ışık tedavisi, cerrahi müdahale ve lazer tedavisi bulunmakta.

Uzman, hastaların psikolojik etkilerle baş etmeleri için profesyonel yardım almanın önemine vurgu yaptı.

Vitiligo tanısının genellikle biyopsi almadan klinik muayene ile konulabileceğini söyleyen Prof. Dr. Durdu, mor ışık testinin bazı durumlarda kullanılabileceğini ve hastaların tiroid hastalığı gibi diğer otoimmün hastalıklar açısından kan testine tabi tutulmasının önemini vurguladı.