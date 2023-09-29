Pesto sos yedi, felç oldu!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 12:50

Güncelleme: 29.09.2023 - 12:50

Brezilyalı Doralice Carneiro Sobreira Goes, 31 Aralık 2021'de satın aldığı pesto sosunu Ocak 2022'nin sonlarında tükettiğini ve bu sebeple zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını söyledi. Aylarca tedavisi devam eden Sobreira Goes, henüz tam anlamıyla sağlığına kavuşamadı.

Goes olay anını , "Pestonun son kullanma tarihi yoktu, satıcının da herhangi bir uyarısı olmadı.Haftalar sonra kullandığım sos beni zehirledi. Bir süre oldukça yorgun ve halsizdim. Bir anda dilimde bir uyuşukluk hissettim. En yakın hastane bulunduğum konuma 20 kilometre uzaklıktaydı. Sanırım en son bacaklarımı hastanenin otoparkında hissettim. O günden beri bacaklarım çalışmıyor.' şeklinde anlattı.

Goes, hastaneye vardığında hareket kabiliyetinin kontrolünü kaybettiğini ekledi. "Vücudumu hareket ettiremedim bu yüzden kendimi arabadan dışarı attım. O sırada tekerlekli sandalyeli bir çalışan gördüm, bağırdım ve onlar da gelip bana yardım ettiler."