Tedavi edilmeyen omuz yırtıkları dikkate alınmalı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 07:00

Günlük hayatı etkileyerek hareket kısıtlılığına neden olan omuz eklem ağrıları, altında tendon ve kapsül yırtıkları sorunlarını barındırabiliyor. Tedavi edilmeyen yırtıklar ise uzun vadede eklemde kireçlenme ve fonksiyon kayıpları ile sonuçlanabilir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Volkan Balcı, omuz eklem ağrılarına dikkat çekerek kapalı yöntemle omuz artroskopisi (kapalı omuz ameliyatı) hakkında bilgi verdi.

“UZUN SÜREN OMUZ EKLEM AĞRILARINA DİKKAT”

Uzun süren omuz eklem ağrılarının altında yatan sebeplerden bazılarının tendon ve kapsül yırtıkları olabileceğini belirten Op. Dr. Balcı, “Sadece ödem ile giden problemlerde lokal enjeksiyon, fizik tedavi, ilaç tedavisi uygulanabildiği gibi bazı yırtıklarda daha ileri seviye tetkikler yapılabilir. Özellikle emar (MR) gibi bir tetkikle bazı yırtıklar tespit edildiğinde uzun vadede kireçlenme, mevcut yırtığın artması ve daha problemli bir eklem sorunuyla sonuçlanmaması adına tetkik sonrasında uygun vakalarda kapalı yöntemle omuz artroskopisi ile müdahale edilerek bu yırtıklar başarıyla tedavi edilebilmektedir” dedi.

“KAPALI YÖNTEMLE OMUZ ARTROSKOPISI”

Tedavi edilmeyen yırtıkların doğurabileceği sonuçlar ve tedavi yönteminden bahseden Op. Dr. Balcı, “Kapalı yöntemle omuz artroskopisi (kapalı omuz ameliyatı), yırtığın tipine bağlı olmak üzere 1- 1 buçuk saat aralığında sürmektedir. Hasta, ameliyat sonrası 1 gün hastanede kalıyor. Daha sonrasında da yine yırtığın tipine bağlı olarak 3 ila 6 hafta arasında askılı ya da fizik tedaviyle geçen bir iyileşme süreci oluyor. Eğer yırtıklar tedavi edilmezse, uzun vadede mevcut yırtıkların artmasıyla beraber eklemde kireçlenme ve fonksiyon kayıpları ile sonuçlanabilmektedir” diye konuştu.