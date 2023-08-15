Gaziantep’te ev yangını: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde ikamet eden Ömer Polat'a ait evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler tamamen söndürülürken odadaki eşyalar tamamen kül oldu.
Dumandan etkilenen Ömer, Döne Polat çifti ile 3 çocukları hastaneye kaldırıldı.
Maddi hasara yol açan yangının kesin sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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