Korna sesine sinirlendi, 2 kişiyi falçata ile yaraladı!
Ümraniye’de otomobil sürücüsü, trafikte kendisine korna çalan sürücüyle tartıştı. Tartışmanın ardından sürücü, iki kişiyi bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan korna kavgası kanlı bitti.
İddiaya göre, sürücü Ömer T. yanındaki arkadaşı Furkan C. ile trafikte seyir halindeydi. Önlerinde ilerleyen otomobil sürücüsü durunca Ömer T., korna çaldı. Daha sonra otomobilden inen 2 kişi ile aralarında arbede yaşandı.
Tartışmanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, aracından aldığı falçata ile Ömer T.’yi bileğinden ve Furkan C. ise kolundan yaralandı.
Şüpheli sürücü yanında bulunan arkadaşı ile olay yerinden ayrıldı. Yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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