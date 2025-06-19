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Tıp dünyasında bir devrim: Amerika'dan Angola'daki hastayı ameliyat etti!

Tıp dünyasında bir devrim: Amerika'dan Angola'daki hastayı ameliyat etti!

19.06.2025 15:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tıp dünyasında bir devrim: Amerika'dan Angola'daki hastayı ameliyat etti!

Üroloji uzmanı Dr. Vipul Patel, Angola’daki bir hastayı ABD’den robotik cerrahiyle ameliyat ederek tıp tarihine geçti. Prostat kanseri hastası Fernando da Silva, uzaktan gerçekleştirilen bu operasyonla tümöründen kurtuldu.

Florida’nın Orlando kentinde görev yapan üroloji uzmanı Dr. Vipul Patel, tıp tarihinde bir ilke imza attı. Angola’da yaşayan 67 yaşındaki Fernando da Silva, Mart ayında konulan prostat kanseri teşhisinin ardından, Haziran ayında robot destekli uzaktan cerrahi yöntemiyle başarıyla ameliyat edildi. Independent'ın aktardığı habere göre uzaktan gerçekleştirilen bu operasyon, robotik cerrahi alanında devrim niteliği taşıyor.

Dr. Patel, Orlando’daki hastanede yer alan gelişmiş robotik cerrahi sisteminin başına geçerek, yüksek hızlı fiber optik bağlantı aracılığıyla Angola’daki ameliyathane robotlarını kontrol etti. Hasta, Angola’da hazır bekleyen bir sağlık ekibi eşliğinde ameliyata alındı.

Operasyon sırasında hiçbir teknik aksaklık yaşanmadığını belirten Patel, “Beynime gelen sinyallerde hiçbir gecikme yaşamadım. Görüntü kalitesi ve tepkiler olağanüstüydü” diyerek sistemin başarısını vurguladı.


Dr. Patel, olası tüm risklere karşı çok aşamalı bir güvenlik planı hazırladıklarını belirtti:

“A, B, C ve D planlarımız vardı. Kuralımız nettir, hastanın bulunduğu yerde mutlaka kendi cerrahi ekibim olur.”

Fernando da Silva, bu yöntemle ameliyat edilen ilk hasta olarak tarihe geçti. Operasyon, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı bir klinik deney kapsamında gerçekleşti ve sistemin sahadaki ilk uygulaması oldu.

Dr. Patel, bu operasyonu şu sözlerle özetledi:

“Bir cerrah için küçük bir adım olabilir ama sağlık hizmetleri için dev bir sıçrayış.”

Patel ayrıca, gelecekte acil servislerde, kırsal bölgelerde ve hatta ambulanslarda bile bu tür uzaktan müdahale teknolojilerinin kullanılabileceğini belirtti. Operasyona ait tüm verilerin, resmi sunum için hazırlık aşamasında olduğu aktarıldı.

İlgili Konular: #beyin cerrahı

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