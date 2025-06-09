Estetik ameliyatlarıyla gündem olmuştu: Gülşah Saraçoğlu yüz tanıma sisteminden geçemedi!

Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği estetik operasyonun ardından yurt dışına çıkarken ilginç bir olay yaşadı. Yakın zamanda yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler nedeniyle pasaportundaki fotoğrafla benzerlik göstermeyen Saraçoğlu, havaalanında pasaport kontrolünden geçerken görevlilerin dikkatini çekti.

Yüz tanıma sisteminde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle pasaport polisi, ünlü modacıyı detaylı kimlik doğrulaması için başka bir bölmeye aldı. Burada parmak iziyle kimlik kontrolü yapılan Saraçoğlu, sistemden onay alınmasının ardından yurt dışına çıkış izni aldı.