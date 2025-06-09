Cumhuriyet Gazetesi Logo
Estetik ameliyatlarıyla gündem olmuştu: Gülşah Saraçoğlu yüz tanıma sisteminden geçemedi!

Estetik ameliyatlarıyla gündem olmuştu: Gülşah Saraçoğlu yüz tanıma sisteminden geçemedi!

9.06.2025 11:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Estetik ameliyatlarıyla gündem olmuştu: Gülşah Saraçoğlu yüz tanıma sisteminden geçemedi!

Geçirdiği estetik operasyon nedeniyle pasaportundaki fotoğrafla benzerlik göstermeyen Gülşah Saraçoğlu, havalimanında parmak iziyle kimliğini doğrulayarak yurt dışına çıkabildi.

Modacı Gülşah Saraçoğlu, geçirdiği estetik operasyonun ardından yurt dışına çıkarken ilginç bir olay yaşadı. Yakın zamanda yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler nedeniyle pasaportundaki fotoğrafla benzerlik göstermeyen Saraçoğlu, havaalanında pasaport kontrolünden geçerken görevlilerin dikkatini çekti.

Yüz tanıma sisteminde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle pasaport polisi, ünlü modacıyı detaylı kimlik doğrulaması için başka bir bölmeye aldı. Burada parmak iziyle kimlik kontrolü yapılan Saraçoğlu, sistemden onay alınmasının ardından yurt dışına çıkış izni aldı.

İlgili Konular: #Gülşah Saraçoğlu

İlgili Haberler

Gülşah Saraçoğlu sosyal medyadan yardım istedi: İddiaların odağındaki kişiden açıklama geldi!
Gülşah Saraçoğlu sosyal medyadan yardım istedi: İddiaların odağındaki kişiden açıklama geldi! Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Gülşah Saraçoğlu 'Can güvenliğim yok' diyerek yaşadıklarını anlattı.
Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan tepki çeken açıklama: 50'ye yakın gerçek kürküm var
Modacı Gülşah Saraçoğlu'ndan tepki çeken açıklama: 50'ye yakın gerçek kürküm var 2. Sayfa programına konuk olan modacı Gülşah Saraçoğlu, 50 tane kürkünün olduğunu söyleyerek "Hem gösterişli durduğu için ve ısınmak için giyiyorum" dedi. Kısa sürede gündem olan Saraçoğlu, sözleriyle hayvanseverlerden büyük tepki topladı.
Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik operasyon geçirdi: Yüzünün son halini paylaştı!
Gülşah Saraçoğlu 9 saat süren estetik operasyon geçirdi: Yüzünün son halini paylaştı! Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 9 saat süren yeni estetik operasyonlarıyla gündemde. Saraçoğlu, yüzünü baştan yarattığı işlemlerin ardından son halini sosyal medyada paylaştı.