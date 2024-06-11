Tıp Fakültesi mezunlarının bölüm tercihleri netleşti, uzmanlar uyardı: 'Doktor bulamayacağız'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Ana ve cerrahi branşlarına en düşük ortalama puanla alım yapıldı ve buna karşın kontenjanları boş kaldı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları ile çocuk cerrahisi en düşük ortalama puan alan bölümler olurken kontenjanlarının yaklaşık yarısı dolmadı. En yüksek ortalama puanlı bölümler ise dermatoloji, spor hekimliği ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi oldu. Ana branşlar denilen iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, genel cerrahi ve kadın hastalıkları ve doğum bölümleri ile nöroloji, anestezi gibi bölümler 45 baraj puanıyla alım yaptı ve kontenjanları da boş kaldı.

Sonuçları Cumhuriyet’e değerlendiren Hekim Birliği Sendikası Başkanı Gökhan Doğramacı, “TUS’ta başarılı olan hekimlerin ana ve hayati öneme sahip branşları tercih etmemesinin olumsuz sonuçlarını ilerleyen dönemlerde hep birlikte yaşayacağız. Ülkemizin nüfusu göz önünde bulundurulduğunda 442 hekim çok az. Bu gidişle çocuklarımızı muayene edecek veya ameliyat edecek hekim bulamayacağız” ifadelerini kullandı.

'NEDENİ TAZMİNAT'

Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bu hale gelmesindeki nedenin tazminat yükü olduğunu söyleyen Doğramacı, “Çocuk hastalarla ilgili çok fazla dava ve şikâyet olduğu gibi açılan tazminat davalarında da bir hekimin ömür boyu çalışarak ödeyemeyeceği kadar yüksek tazminat miktarları ortaya çıkıyor. Diğer taraftan nöbetler, şiddet, çalışma koşulları, risk ve ücret dengesizliği gibi sebeplerle hekimler ana ve cerrahi branşları tercih etmiyor” dedi.

Hekim açığına kısa zamanda çözüm bulmanın kolay olmadığına dikkat çeken Doğramacı, “Hekimler daha çok dolgu, botoks gibi riskin az getirinin fazla olduğu branşları tercih ediyor. Sistem hastaları tedavi etmeye değil, ücret karşılığı sağlıklı kişilere estetik gibi riski az getirisi fazla hizmetler sunmaya itiyor” dedi. Doğramacı, “Mevcut asistan hekimler de arkadan gelen asistan hekim olmayınca iş yükü nedeniyle istifa etmeye başladı. Hocalar da klinikler boşalıp, asistan hekim kalmayınca özel sektöre kaymaya başladı” ifadelerini kullandı.

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MAAŞ İSYANI

HEP-SEN üyeleri, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde çalışanların maaşları, ödemeler, ulaşım, kreş desteği, sağlıkta şiddet ve yeni atama isteklerini basın açıklaması ile duyurdu. Basın açıklamasını okuyan HepSen İstanbul Safiye Hüseyin Elbi Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ali Kara, “Bugün sağlık çalışanları, yoksulluk sınırının altında maaş alıyorlar. Ödemeler adil olmayıp emeklilikte yansımıyor. Talebimiz, ödemelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ve adaletli dağıtılmasıdır. Ayrıca teşvik ücretlerinin verilen hizmete uygun hale getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

