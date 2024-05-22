'Bunların hepsi şerefsiz' demişti... Tramvayı birbirine katıp, insanlara saldıran Suriyeli kadın adli kontrolle serbest kaldı
Eskişehir’de bebek arabası ve 2 çocukla birlikte bindiği tramvayda çevresindekilere hakaret edip, elindeki plastik su şişesiyle vurmaya çalıştığı cep telefonuyla görüntülenen kadın, gözaltına alındı. Ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Suriye uyruklu R.M. adlı kadın, önceki gün bebek arabası ve 2 çocukla birlikte kent merkezinden tramvaya bindi. Bir süre sonra çevresindekilerle tartışan R.M., onlara yönelik hakaretlerde bulundu.
PLASTİK SU ŞİSESİ FIRLATTI
Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde R.M., elindeki plastik su şişesini de tartıştığı kişilere fırlattı. R.M., yolcuların tepkisiyle Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre durağında tramvaydan indirildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla R.M.’yi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan R.M., ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan R.M. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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