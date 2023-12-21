TTB Sağlık Politikaları Grubu'ndan Dr. Ercan Yavuz, yaşanan krize dikkat çekti: Sadece parası olan ilaca ulaşıyor
İlaç fiyatlarına gelen yüzde 25’lik zam kararı, 25 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Politikaları Grubu’ndan Dr. Ercan Yavuz, Türkiye’nin “ilaç çıkmazını” Cumhuriyet’e anlattı.
Dr. Ercan Yavuz, Türkiye’deki ilaç sorununa dikkat çekerek “Dünya tıp ortamında tüm sağlık giderleri içinde ilacın payı yüzde 7-8 aralığında iken Türkiye’de bu 25-30 aralığına yükseliyor. İlacı fazla tüketiyoruz. Hem doktor olarak fazla yazıyoruz hem de yurttaşlar olarak fazla ilaç içmenin bize iyi geleceğini düşünüyoruz” dedi.
Yavuz, “İyi tanı koyamadığımız ve hastalığı tam belirleyemediğimiz için herhangi bir hastalıkta çok geniş ilaç kullanarak ilaç maliyetini artırıyoruz. Örneğin bir baş ağrısının; göz kusurundan mı, anemiden mi, yoksa sinüzitten mi meydana geldiğini ayırt edemiyoruz. Bunun nedeni hem iyi hekim mezun edememek hem de hastayı dinleyecek, analizini alacak, sorgulayacak bir vaktimizin olmaması” değerlendirmesinde bulundu.
Uzun süredir Türkiye’de çok önemli ilaçlardan en basit ağrı kesicilere kadar ilaç yokluğu yaşandığını belirten Yavuz, “İnsanların çoğu ilaca erişemiyor. Hastalığı olan değil sadece parası olan ilaca ulaşıyor. İlacı çok tüketiyoruz. Bu maliyet artışına neden oluyor. İnsanlar, gelir eşitsizliği nedeniyle de nezle ve grip için ilaç alıp tedavi edemiyorlar” ifadelerini kullandı.
Dünyada ve Türkiye’de her bin kişiden birinin diyaliz hastası olduğuna da dikkat çeken Yavuz, “Bunun nedenleri şeker hastalığı, hipertansiyon, böbreğin kendi hastalıkları ve ağrı kesicilerdir. Bize gelen hastalar, ağrılarından dolayı fazlaca ağrı kesici kullanmışlardır. Bu önlenebilir bir tıbbi hatadır” diye konuştu.
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