TÜRK-İŞ verileri Türkiye’deki 70 yaş üstü bireylerin sağlıksız durumunu gözler önüne serdi: Yetersiz beslenme riski altındalar

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) Aralık 2025 verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 30 bin 143 TL’ye ulaşırken 20 bin TL emekli maaşıyla yaşamaya çalışan milyonlarca yurttaş için temel gıdaya erişim artık bir lüks. Türkiye Yaşlı Sağlığı Raporu’na göre huzurevlerinde kalan yaşlı bireylerin yüzde 32’si “yetersiz beslenme” olarak tanımlanan malnütrisyon riski altında.

Evde yalnız yaşayan yaşlılarda ise bu oran daha da yüksek.

Cumhuriyet, konu hakkında Ege Geriatri Derneği ile konuştu. Dernek Başkanı Mevlüt Ülgen, Türkiye’de yaşlı yoksulluğu, izolasyonu ve yalnızlığının yaşlılık alanında karşılaşılan en temel sorunların başında geldiğini belirterek “Bu durum, Türkiye’nin yaşlılara yönelik uyguladığı politikaların ve yaşlıların yaşam kalitesini etkileyen unsurların uluslararası ölçütlerle yapılan değerlendirmelerde neden alt sıralarda yer aldığını da açıklamakta” dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlı bireylere sosyal koruma sisteminden ayrılan payın milli gelirin yaklaşık yüzde 5’i düzeyinde olduğunu ifade eden Ülgen, “Türkiye’de bu oran yaklaşık yüzde 0.5 civarında. Bu ciddi fark, yaşlılara ve emeklilere yönelik sosyal desteklerin ne denli yetersiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Yaşlılara ve emeklilere yeterli gelir desteğinin sağlanmasının en temel haklardan biri olduğuna dikkat çeken Ülgen, “Yeterli gelirden yoksun bırakılan yaşlılar, çok sayıda sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmakta bu durum uzun vadede sağlık ve bakım harcamalarının artmasına neden olmaktadır” dedi.

Dernek başkan yardımcısı Nurgül Kocakoç ise yaşlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde beslenmenin etkin bir rol oynadığını belirterek “Ne yazık ki 70 yaş üzerindeki kadınların yüzde 21’i ve erkeklerin ise yüzde 13’ü kas kaybını önlemek için önerilen günlük miktardan daha az protein tüketiyor” diye konuştu.