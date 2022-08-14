Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sözleşmeli kadro' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde ilçelerden başlayarak sözleşmeli kadronun yaygınlaştırılacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sözleşmeli kadroların yaygınlaştırılacağını ifade etti.
Bakan Koca, 'Beyaz reform' notuyla paylaştığı duyurusunda, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak" ifadelerine yer verdi.
Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2022
Beyaz Reform
Video Haberler
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- AKP'den peş peşe istifalar!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Motorine dev zam yolda
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti