Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sözleşmeli kadro' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde ilçelerden başlayarak sözleşmeli kadronun yaygınlaştırılacağını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 20:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'sözleşmeli kadro' açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sözleşmeli kadroların yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Bakan Koca, 'Beyaz reform' notuyla paylaştığı duyurusunda, "Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak" ifadelerine yer verdi. 


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