Mert Hakan Yandaş'tan flaş cevap: 'Kırmızı kalp kullanmıyoruz'

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, annesinin yorumuna cevap verdi. Annesi Beren Yandaş'ın kırmızı kalpli yorumuna yanıt veren Mert Hakan Yandaş, "Anneciğim kırmızı kalp kullanmıyoruz" dedi ve sarı lacivert kalp emojisi kullandı.

Mert Hakan Yandaş'tan flaş cevap: 'Kırmızı kalp kullanmıyoruz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:47

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçının ardından paylaşım yaptı.

Mert Hakan Yandaş'ın annesi Beren Yandaş'ın bu paylaşıma nazar boncuğu, dua ve kırmızı kalp emojisiyle cevap verdiği görüldü.

Mert Hakan Yandaş ise annesinin yorumuna "Anneciğim kırmızı kalp kullanmıyoruz" diyerek sarı lacivert kalpli emojiyle cevap verdi.

Tecrübeli ismin yaptığı yorumun yüzlerce beğeni aldığı görüldü.


Etiketler: #mert hakan yandaş #Yorum #fenerbahçe

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