Türkiye obezitede ilk sıraya yerleşti! 100 kişiden bakın kaçı obezite ile mücadele ediyor?

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:31

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:31

Türkiye, Avrupa’da obezitenin en yüksek olduğu ülke konumunda yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 32’si obeziteyle mücadele ediyor. Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, obezitenin sadece estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türleri gibi birçok ciddi sağlık sorununa zemin hazırladığını vurguladı.



Opr. Dr. Salih Can Çelik, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Obezite, bireyin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, ihmal edilmemesi gereken kronik bir hastalıktır. Genetik yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve stres gibi birçok faktör obeziteyi tetikleyebilir. Doğru tedavi yöntemleri ve disiplinli bir takip süreciyle sağlıklı bir yaşama adım atmak mümkündür" ifadelerine yer verdi.

CERRAHİ TEDAVİ UYGULAMASI

Obezite tedavisinde kişiye özel yöntemler uygulanması gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Çelik, mide balonu, tüp mide (sleeve gastrektomi) ve gastrik bypass gibi cerrahi müdahalelerin, uygun hastalarda başarılı sonuçlar doğurduğunu belirtti. Opr. Dr. Çelik şöyle konuştu:

"Her hasta için tedavi süreci farklıdır. Amacımız, hastalarımızı sadece kilo vermeleri konusunda desteklemek değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıklarını kazandırarak kalıcı sonuçlar elde etmektir."



Obezitenin erken teşhis ve tedavi edilmesinin önemine değinen Opr. Dr. Çelik, bireylerin bir uzmana başvurarak profesyonel destek almasının hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.