Fazla kilo alımı sandığınızdan daha tehlikeli olabilir: Obezitenin neden olduğu başlıca 7 hastalık

Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 03.03.2025 - 11:36

Obezite, günümüzde giderek artan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan önemli bir hastalıktır. Vücutta aşırı yağ birikimi ile karakterize edilen obezite, yalnızca estetik bir problem değil, aynı zamanda birçok kronik hastalığa zemin hazırlayan bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obeziteyi küresel bir salgın olarak tanımlamakta ve obeziteye bağlı hastalıkların insan sağlığını tehdit ettiğini vurgulamaktadır. Obezite, birçok ciddi sağlık sorununa yol açan önemli bir hastalıktır. Peki, fazla kilo alımının sağlığınız için oluşturduğu tehditler nelerdir? İşte, obezitenin neden olduğu başlıca 7 hastalık...

OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU BAŞLICA 7 HASTALIK

1. Kalp ve damar hastalıkları

Obezite, kalp ve damar sağlığını doğrudan etkileyerek birçok ciddi hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Hipertansiyon (Yüksek tansiyon):

Obez bireylerde kan hacminin artması, damarlar üzerinde yüksek basınç oluşturur ve bu da hipertansiyon riskini artırır.

Koroner arter hastalığı:

Obezite, damar tıkanıklıklarına yol açarak kalp krizine neden olabilen koroner arter hastalığının oluşmasına zemin hazırlar.

Kalp yetmezliği:

Fazla kilo, kalbin daha fazla çalışmasına sebep olarak zamanla kalp kaslarının zayıflamasına ve yetmezliğe yol açabilir.

2. Tip 2 diyabet

Obezitenin en yaygın neden olduğu hastalıklardan biri de Tip 2 diyabettir.

İnsülin direnci:

Aşırı kilo, hücrelerin insüline olan duyarlılığını azaltarak insülin direncine sebep olur.

Kan şekerinin yükselmesi:

İnsülin direnci sonucu pankreas daha fazla insülin üretmeye çalışır, ancak zamanla bu mekanizma bozulur ve kan şekeri seviyesi yükselir.

Diyabetle ilişkili komplikasyonlar:

Kontrolsüz diyabet, böbrek hastalıkları, görme kaybı ve sinir hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

3. Solunum problemleri

Obezite, solunum sistemini olumsuz etkileyerek çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilir.

Uyku apnesi:

Fazla kilo, hava yollarının daralmasına neden olarak uyku sırasında solunumun durmasına sebep olabilir.

Astım:

Obez bireylerde inflamasyon (iltihaplanma) arttığı için astım atakları daha sık görülür.

Solunum yetmezliği:

Akciğer kapasitesinin azalması, nefes darlığı ve oksijen seviyesinin düşmesi gibi ciddi problemlere yol açabilir.

4. Kas ve eklem hastalıkları

Fazla kilo, kas-iskelet sistemini olumsuz etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlar ve ağrılara neden olur.

Osteoartrit (Eklem kireçlenmesi):

Obezite, özellikle diz, kalça ve bel eklemlerine fazla yük bindirerek kireçlenmeye yol açar.

Bel ve sırt ağrıları:

Fazla kilo, omurgaya aşırı yük bindirdiği için bel ve sırt ağrılarının artmasına neden olabilir.

Kemik erimesi (Osteoporoz):

Obezite, kemik yoğunluğunu olumsuz etkileyerek osteoporoz riskini artırabilir.

5. Karaciğer yağlanması ve sindirim sistemi hastalıkları

Aşırı kilo, sindirim sisteminde birçok soruna yol açabilir.

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD):

Obezite, karaciğerde yağ birikimine sebep olarak siroz gibi ciddi hastalıkların gelişmesine neden olabilir.

Reflü:

Fazla kilo, mide asidinin yemek borusuna kaçmasına sebep olarak reflü hastalığını tetikleyebilir.

Safra kesesi hastalıkları:

Obezite, safra taşı oluşumunu artırarak sindirim problemlerine yol açabilir.

6. Kanser riskinde artış

Obezite, birçok kanser türünün gelişiminde risk faktörü olarak kabul edilir.

Meme kanseri:

Özellikle menopoz sonrası kadınlarda obezite, meme kanseri riskini artırabilir.

Bağırsak (Kolon) kanseri:

Aşırı kilo, bağırsak kanseri riskini yükselten inflamasyonu tetikleyebilir.

Rahim, böbrek ve pankreas kanseri:

Yapılan araştırmalar, obezitenin bu kanser türleriyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

7. Ruhsal ve psikolojik problemler

Obezite yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruhsal sağlığı da olumsuz etkileyebilir.

Depresyon ve anksiyete:

Obez bireylerde kendine güven eksikliği ve toplum baskısı nedeniyle depresyon ve kaygı bozuklukları sık görülür.

Yeme bozuklukları:

Obezite, aşırı yeme veya duygusal yeme gibi sağlıksız beslenme alışkanlıklarını tetikleyebilir.

Sosyal izolasyon:

Fazla kilo, sosyal yaşamdan uzaklaşmaya ve yalnızlık hissine neden olabilir.