Türkiye’de 2040 yılında her yıl 400 bin kişiye kanser tanısı konulabilir

Yayınlanma: 10.12.2023 - 13:14

Güncelleme: 10.12.2023 - 13:15

Türkiye'de her yıl yaklaşık 234 bin yeni kanser tanısının konulduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu rakamın 2040 yılında yılda 400 bin yeni kanser tanısına çıkabileceğini tahmin ediyor. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından düzenlenen "Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi"nde, kanserin Türkiye ve dünya genelinde halk sağlığı açısından önemli bir sorun olduğu vurgulandı.

Kongrede konuşan Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, Türkiye'de her yıl 234 bin yeni kanser tanısı konulduğunu ve 126 bin kişinin kanser nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti. Özyiğit ayrıca, 2040 yılında bu rakamın yılda 400 bin yeni kanser tanısına ve kansere bağlı ölümlerin yüzde 85 oranında artarak 233 bine çıkabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yaparken, radyoterapinin de modern kanser tedavisi için hayati önem taşıdığını ifade etti.

HPV AŞISININ ÖNEMİ

HPV (Human Papillomavirus) virüsüne dikkat çekilerek, bu virüsün cinsel yolla bulaşan ve çeşitli kanserlere neden olabilen bir virüs olduğu belirtildi. HPV aşısının önemi vurgulanarak, özellikle genç yaşlarda yapılmasının bağışıklığı arttırdığı ve HPV ile ilişkilendirilen kanserlerde koruma sağladığı ifade edildi.

Radyasyon onkolojisi uzmanları, kanser tedavisinde radyoterapinin etkili bir yöntem olduğunu ve gelişmiş teknolojik imkanlarla birçok kanser türünde başarılı sonuçlar alındığını aktardılar. Ayrıca, "nokta atışı" olarak da bilinen stereotaktik radyocerrahi yöntemi ile çok küçük veya ulaşılması zor tümörlere ulaşılarak başarılı tedavilerin gerçekleştirilebildiği ifade edildi.

Uzmanlar, kanserle mücadelede toplumun bilinçlenmesi, erken teşhis yöntemlerinin kullanılması, sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi ve önleyici aşıların kullanılmasının önemine vurgu yaparak, kanserle ilgili doğru bilgilerin topluma ulaştırılmasının gerekliliğini belirttiler.