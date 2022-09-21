'Türkiye'de demans hastası sayısının 2030'da 1,5 milyon olması bekleniyor'

21 Eylül 2022 Çarşamba, 15:44

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Evlice, '21 Eylül Dünya Alzheimer Günü' dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Demans sendromunun 3'te 2'sinin Alzheimer'ı oluşturduğunu ve özellikle 65 yaş üstü kişilerde gözlendiğini belirten Evlice, dünyada hızla artan hastalıkla ilgili Uluslararası Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği'nin verilerini paylaştı.

Dünyadaki demanslı hasta sayısının 2021 yılı itibarıyla 50 milyonu aştığını belirten Doç. Dr. Evlice, bu sayının 2030 yılında 75 milyon olmasının beklendiğini söyledi. Evlice, "Türkiye'de ise saha çalışmalarına göre yaklaşık 1 milyon olan demans hastası sayısının 2030 yılında 1,5 milyona yükselmesi bekleniyor. Her hastaya bakım veren 1 ile 3 kişi olduğu düşünüldüğünde, ülkemizde hasta ve hasta yakını olarak toplam 4 milyon kişi bu hastalıkla mücadele ediyor. Bu hastalıkla ilgili yeterli altyapı yok ve hastalık hızla artıyor. Şu an 4 milyon olan demanstan etkilenen kişi sayısı tahminen 2030'lu yıllarda 6 milyona ulaşacak" dedi.

Demans ile ilgili personel ve altyapı hazırlıklarının hızla yapılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Evlice, "Bu hastalıkla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi personeller yetiştirilmelidir. Ayrıca tüm şehirlerde hastalar için bakımevleri ve gündüz kreşleri kurmak gerekiyor. Özellikle eğitim düzeyi düşük olan bölgelerde demans daha çok görülüyor. Bu nedenle bölgesel olarak önlemlerin hızla alınması lazım. Net bir tedavisi olmadığından özellikle hastalığın önlenmesi ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Bunun için Akdeniz tipi beslenme, düzenli yürüyüş ve zihinsel aktivitelere önem verilmeli" açıklamasında bulundu.

COVID-19 ETKİSİ

Dünyada 7'nci sıradaki ölüm nedeni olan demansın, dünya ekonomisine de çok ciddi mali yükü olduğuna dikkat çeken Evlice, "Dünyada demans sendromunun yıllık kişi başına maliyeti 17 ile 48 bin dolar arasında değişiyor. Genel olarak dünyadaki toplam maliyet ise 1 trilyon dolardan fazla. 2030 yılında yüzde 50 oranında hasta artışı olacağını düşünürsek bu maliyetler de yüzde 50 oranda artacaktır. 2050 yılına geldiğimizde de katlanarak devam edecek. Bu nedenle Alzheimer hastalığı ile ilgili farkındalık ve hastalığı önleme çalışmaları hem ülkemiz hem dünya için çok önemli" dedi.

Covid-19 pandemisinin de demans hastalarını olumsuz etkilediğine vurgu yapan Doç. Dr. Evlice, "Bu hastalığın hafif, orta ve ağır evreleri var. Hafif evredeki hastaların Covid-19'a yakalandıktan sonra orta devreye geçtiğini gözlemledik. Orta evredekiler de aynı şekilde ağır evrelere geçti. Ayrıca hiç demansı olmayan birinin sadece Covid-19 nedeniyle demans olabildiğini gördük. Covid-19 sağlıklı insanlarda da unutkanlık yapıyor" açıklamasında bulundu.