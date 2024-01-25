Türkiye’de her 2 kişiden birinde görülüyor: Kızılcık meyvesi ile azaltmak mümkün

Yayınlanma: 25.01.2024 - 13:27

Güncelleme: 25.01.2024 - 13:31

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Merve Bayram liderliğinde yapılan bir araştırma, yağlı karaciğer hastalığı (MAFLD) ile ilişkilendirilen metabolik disfonksiyonun tedavisinde kızılcık meyvesinin olumlu etkilerini ortaya koydu. Türkiye'de her iki kişiden birinde görülen yağlı karaciğer hastalığının tedavisinin olmadığını belirten Dr. Bayram, bu çalışma ile kızılcık meyvesinin vücut ağırlığı, vücut yağ oranı ve bel çevresini azalttığını gösterdiklerini ifade etti.

Araştırma kapsamında hastalar dört gruba ayrıldı. Birinci grup, hastalığa özel diyet tedavisi ile birlikte günlük 30 gram liyofilize (toz halinde) kurutulmuş kızılcık meyvesi tüketirken, ikinci grup sadece diyet tedavisi aldı ve kırmızı, mor ve mavi renkte hiçbir meyve ve sebzeyi tüketmedi. Üçüncü grup, kendi beslenme düzenine devam ederken her gün 30 gram liyofilize kurutulmuş kızılcık meyvesi tüketti. Dördüncü grup, kendi beslenme düzenine devam ederken kızılcık dâhil hiçbir kırmızı, mor ve mavi renkte meyve ve sebze tüketmedi. Beşinci grup ise yağlı karaciğer hastalığı tanısı almayan sağlıklı bireyleri içeriyordu.

Çalışmanın 8 hafta sürdüğünü belirten Dr. Merve Bayram, kızılcık meyvesi tüketiminin diyete ek olsun ya da olmasın vücut ağırlığını, vücut yağ oranını ve bel çevresini azalttıklarını gözlemlediklerini açıkladı. Bu sonuçların diyet tedavisi ile birlikte daha belirgin olduğunu belirten Bayram, ultrasonla yapılan karaciğer yağlanma oranında da kızılcık tüketen grupta ciddi bir azalma gözlendiğini vurguladı.

Kızılcık meyvesinin antioksidan kapasitesi yüksek antosiyaninler içerdiğini hatırlatan Bayram, bu bileşiklerin doğal birer antioksidan olduğunu ve yağlı karaciğer hastalığı gibi metabolik sorunlarla ilişkili olduğunu ifade etti. Araştırmanın sonuçları, kızılcık meyvesinin metabolik sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini göstererek, beslenme alışkanlıklarının metabolik disfonksiyonu yönetmede önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır.