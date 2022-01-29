Türkiye’de üretiliyor, Türkler kullanamıyor: Hızlı tanı kitleri neden yasak?
CHP'li milletvekili Ali Şeker, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya antijen hızlı tanı kitlerinin Türkiye'de perakende satışının yasak olmasının nedenini sordu.
Tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan antijen hızlı tanı kitlerinin kullanımının ülkemizde serbest bırakılmaması konusu Meclis gündemine taşındı.
Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi yönelten CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, “Hızlı tanı kitlerinin eczanelerde perakende satışının ve kullanımın serbest bırakılması için gerekli takip sistemleri bir an evvel hayata geçirilmeli ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlarımızın bu kitlere güvenilir bir şekilde erişimi sağlanmalıdır” dedi.
Koronavirüs pandemisiyle mücadelede erken ve hızlı tanılama ile erken izolasyonun bulaşı zincirinin kırılması ve vaka sayılarının kontrol altına alınıp azaltılması açısından büyük önem taşıdığını hatırlatan CHP’li Şeker, “Antijen hızlı tanı kitlerinin doğruluk oranları yeterli seviyeye çıktı. Dünya genelinde her yaş grubunda hızlı tanı kitlerinin kullanımı yaygınlaşıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 13 Ocak 2022 tarihinde sosyal medya hesabında Almanya'da kullanılan, en iyi sonuç veren 5 antijen hızlı tanı kitinden 2'sinin Türkiye'de üretildiğini açıkladı. Ancak Türkiye’de üretilen ve güvenilirliği bilim çevrelerince de kabul edilmiş antijen hızlı tanı kitlerinin ülkemizde eczanelerden perakende satışı ve kullanımı halen serbest değil” dedi.
"VATANDAŞ MERDİVEN ALTI YÖNTEMLERE MECBUR BIRAKILIYOR"
Antijen hızlı tanı kitlerinin internet üzerinden gayrı resmi yollardan veya yollarla satıldığını belirten CHP’li Şeker, “Bakanlık bir an evvel gerekli yasal düzenlemeleri, kitlerin kullanımına yönelik kontrol sistemini hayata geçirmeli; vatandaşların güvenilir ve sağlıklı bir şekilde bu kitlere erişimini sağlamalıdır” uyarısında bulundu.
CHP’li Şeker, Bakan Koca’dan aşağıdaki sorulara yanıt istedi:
- Almanya başta olmak üzere birçok ülke tarafından Türkiye’de üretilen antijen hızlı tanı kitleri kullanılırken, ülkemizde bu kitlerin eczanelerden perakende satışının ve kullanımının yasak olmasının sebebi nedir?
- Antijen hızlı tanı kitlerinin yurt içi eczanelerden perakende satışının ve kullanımının serbest bırakılması düşünülmekte midir?
- Bulaşıcı hastalığın takip ve kontrolü amacıyla, eczanelerden perakende satışın serbest bırakılması durumunda satışın kişiye özel yapılabilmesi ve kitin kullanımının ve sonuçlarının takibinin sağlıklı bir şekilde kontrol edilebileceği bir sistem kurulması düşünülmekte midir?
- Bu konu Bilim Kurulu gündeminde yer almakta mıdır?
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