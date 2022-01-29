Bakan Koca'ya çok sert 'endişelenmeye mahal yok' tepkisi
24 saatte tespit edilen 93 bin 586 vaka, en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Koca, "Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok" dedi. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala da Bakan Koca'nın açıklamasına tepki gösterdi.
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 vaka tablosunda Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 210 kişi yaşamını yitirmiş, 93 bin 586 yeni vaka tespit edilmişti. 24 saatte tespit edilen 93 bin 586 vaka, en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var” diyerek gelişmeyi duyurdu.
“ENDİŞELENMEMEK ELDE DEĞİL”
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, vaka sayının rekor seviyeye ulaşmasına rağmen Bakan Koca'nın "Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok" ifadesini kullanmasına çok sert tepki gösterdi.
Pala, “Ölüm sayıları artarken endişelenmemek elde değil, hele epidemioloji bilenler için… Bir Sağlık Bakanı için tarihe geçecek bir açıklama maalesef” diyerek tepkisini dile getirdi.
Ölüm sayıları artarken endişelenmemek elde değil, hele epidemioloji bilenler için… Bir Sağlık Bakanı için tarihe geçecek bir açıklama maalesef… https://t.co/6Dn2sHOksB— KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) January 28, 2022
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