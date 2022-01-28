Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında Türkiye'deki en yüksek seviye kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
VAKA SAYISINDAKİ EN YÜKSEK SEVİYE
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" ifadelerine yer verdi.
Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var. pic.twitter.com/QxRYjLnW3I— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2022
AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Türkiye'nin 28 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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