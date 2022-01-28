Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

28 Ocak 2022 Cuma, 19:52

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 252 Covid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. VAKA SAYISINDAKİ EN YÜKSEK SEVİYE Bakanlığın 27 Ocak verilerine göre, dün 424 bin 164 test yapılmıştı. Dün, 82 bin 180 vaka tespit edilirken, 174 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında rekor bir artış yaşandı ve 100 bine dayandı. Böylece koronavirüsün görüldüğü günden bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu. Yine can kaybı da rekor bir artışla 210'a çıktı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" ifadelerine yer verdi.

Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var. pic.twitter.com/QxRYjLnW3I — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 28, 2022

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 28 Ocak 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: