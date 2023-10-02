Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı yaptı

Türk Tabipleri Birliği’nin Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutoğlu’nun COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla yaşamını yitirdiğini duyurmasının ardından Ankara’daki üniversite hastanelerinin yönetimlerinin alt birimlerine gönderdiği yazıda vakaların arttığı belirtildi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00
Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı yaptı
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nden sağlık hizmetleri birimine gönderilen yazıda “Son 24 saat içinde SARS-CoV-2 PCR testlerinde pozitiflik oranının yüzde 3’ten yüzde 20’lere kadar ulaştığı ve üç sağlık personelinin PCR testinin pozitif çıktığı” belirtilerek hastanelerde maske takma kuralının devam ettiği ifade edildi.

Ankara Üniversitesi ise “Hastanemlerimizde ağustosun son haftasından itibaren yatış verilerek takip gerektiren COVID-19 vakalarında artışlar dikkat çekmiştir” ifadeleri kullanıldı.

(Levent Doğancı)

‘TEKRAR AŞILAMA GEREKLİ’

Cumhuriyet’e konuşan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Levent Doğancı, “Koronavirüsler mutasyona açıktır. Biz bu mutasyonları bekliyoruz. Bu iş bitmedi, dünyada da bizde de devam edecek. Kış mevsimi gelirken riskli diyebileceğimiz insanların hemen aşılanması gerek” dedi. 


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Türk Tabipleri Birliği Covid-19

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