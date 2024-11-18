‘Üreme sağlığı için destek şart’

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

TSRM tarafından düzenlenen 12. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi -TSRM 2024, 14-17 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlendi. TSRM Başkanı Prof. Dr. Barış Ata, dünyanın önünde ürememe problemi olduğunu belirterek, “Güney Kore çocuk yapan çiftlere 75 bin dolarlık destek veriyor. Finlandiya 1.5 yıl babalık izni veriyor ama buna rağmen doğurganlık yükselmiyor. Türkiye’de doğurma hızı 1.5. Üç çocuk yapılmadığı sürece nüfuslar küçülüyor. İnsanlar geleceği görememe belirsizliğinden dolayı isteyerek çocuk yapmıyor ya da bakım maliyetinden dolayı daha az çocuk yapıyor” dedi.

DERNEKTEN ÖNERİLER

Üremeye yardımcı tedaviler için verilen desteğin kapsamının genişletilmesini isteyen TSRM üyeleri, ileride doğum yapmak isteyen kadınların yumurta dondurabilmesi için mevcut sınırlamaların azaltılması, doğurganlık koruyucu yöntemler için de maddi destek sağlanması gibi önerilerini paylaştı.