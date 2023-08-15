Uzm. Dr. Özdemir: “Cinsel terapi ile vajinismustan yüzde 100 kurtulabilirsiniz”

Yayınlanma: 15.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 07:00

Türkiye’de de birçok kişi arasında görünen ve cinsel birlikteliğe izin vermeyen psikolojik rahatsızlıklardan biri olan vijinismus hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Ayfer Özdemir, cinsel terapinin öneminden bahsetti.

"YÜZDE 100 KURTULABİLİRSİNİZ"

Uyumsuzluk olmaması halinde cinsel terapinin yüzde 100’e yakın bir sonuç verdiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, “Vajinismus, doğu toplumlarından en çok görülen cinsel işlev bozukluklarından bir tanesi. Genelde ilk birleşme esnasında vajinadaki kasların istemsiz bir şekilde kasılması ve birleşmeye izin vermemesi şeklinde tanımlanır. Kişide o anda korku, panik, terleme, titreme, nefes alamama ve ağlama gibi belirtiler de görülebilir. Vajinismus batılı toplumlarda daha az görünürken, ülkemizde ve doğu toplumlarda çok yaygın görünüyor. Vajinismusun tedavisi cinsel terapidir. Çok yanlış uygulamalar da yapılabiliyor. Hipnozla bir araya getirme, lokal anestezi gibi çok yanlış uygulamalar da yapılabiliyor ama vajinismusun tedavisi cinsel terapidir. Cinsel terapi ile eşler arasında ciddi bir uyumsuzluk yoksa tedavi ihtimali yüzde 100’e yakındır” dedi.

"SADECE KADININ SORUNU DEĞİLDİR"

Cinsel terapiye eşlerin birlikte gelmesi gerektiğine değinen Dr. Ayfer Özdemir, “Vajinismus kadının sorunu gibi görünse de aslında eşlerin ortak sorunudur. O yüzden terapiye eşlerin birlikte gelmesini isteriz. Vajinismuslu kadınların eşlerinde de çoğu zaman erken boşalma, sertleşme, cinsel isteksizlik gibi işlev bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Terapide böyle iki tarafta da cinsel işlev bozukluğu varsa ona göre terapiye yön veriyoruz. Vajinismusun tedavi edilmemesi ilişkiyi bozabildiği gibi kişinin özgüvenini de zedeleyebilir. Cinsel terapi ile bu durumlardan kurtulması yüzde 100’dür. Vajinismus, mekanik bir durum değildir. Psikolojik bir durum olduğu için eşlerin cinsellik anlamında sorunsuz cinsellik yaşayabilmelerini amaçlıyoruz. O yüzden de terapide çok mekanik yaklaşmıyoruz” diye konuştu.

"2-3 AYDA KURTULMAK MÜMKÜN"

Tedavinin 2-3 ayda olumlu sonuçlandığına da değinen Dr. Özdemir, “Vajinismus birçok hastada cinselliğe izin vermiyor. Bazı hastalarda bu ağrılı bir birleşmeye de neden oluyor. Sadece cinsel denemede değil kadın doğum muayenesi sırasında cinsel organı açma, bacakları açma sırasında da yoğun panik hali yaşanabiliyor. Bu da vajinismus ile ilgili bir işaret olabilir. Cinsel terapide eşlerden genel öykü alırız. Daha sonra bilgilendirme yaparız. Vajinismus terapisinde genelde 2-3 ayda olumlu sonuçlar alıyoruz. Cinsellik evliliğin en önemli ayaklarından biridir. Bu nedenle ilişkilerin daha uzun ömürlü olması için doğru cinsellik yaşanması önemlidir. O yüzden vajinismus gibi sıkıntıları olan eşlerin mutlaka doktordan yardım almaları çok önemlidir” şeklinde konuştu.