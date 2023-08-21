Uzmanı açıkladı: Bacak estetiğine yoğun ilgi!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 12:29

Güncelleme: 21.08.2023 - 12:29

Bacak inceliğinden, şekil bozukluğundan veya kalınlığından dolayı insanların estetik cerrahlara gittiğini ifade eden Prof. Dr. Hayati Akbaş açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Akbaş, "Bacak estetiği plastik cerrahlara en çok başvuru sebeplerinden bir tanesidir. Bacağı üst bacak ve alt bacak şeklinde 2’ye ayırıyoruz. Diz aşağı olan alt bacak kısmının ince olması kadınlarda özellikle, bazı erkeklerde de rahatsızlık konusu olabiliyor. Hafif bir şekilde çarpıntı olması rahatız olabilir. Genç kızlar veya kadınlar etek giyemediklerinden, tayt giyemediklerinde şikayetçi oluyorlar. Psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmediklerini, ailelerin veya eşlerinin yanında mutlu olmadıklarını söylüyorlar. Bacak estetiğimiz bizim en çok yaptığımız estetiklerden bir tanesidir. Bacak estetiğinde sıklıkla 2 yöntem kullanılır. Bir tanesi vücudun farklı bölgelerinde uyruk veya bel bölgesinde aldığı yağlarla diz aşağısını şekillendiriyoruz. Kendi yağı ile bacak şekillendirme yapabiliyoruz. Diğer bir yöntem ise silikon yöntemidir. Tıpkı göğüs büyütmede silikon kullandığımız gibi bacak estetiğinde silikon kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK ETKİSİ SANILDIĞINDAN BÜYÜK

İnsanların bacak şeklinden memmun olmamasının psikolojik boyutları olduğunu da ifade eden Akbaş, "Bacağın normal görüntüsünü, şeklini oluşturarak bu insanların daha özgüvenli olmasını sağlayabiliyoruz. Bacakların özellikle bazı insanlarda psikolojik etkisi bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazladır. Diğer bu durum ise bacağın olduğunda kalın olmasıdır. Bu da estetik kusur olarak ortaya çıkabiliyor.'Çizme giyemiyorum' gibi söylemlerle bizlere geliyorlar. Dolayısıyla liposuction (yağ alma) yöntemiyle bacağı incelterek estetik operasyon yapıyoruz” diye konuştu.

