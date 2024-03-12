Uzmanı açıkladı: Emziren anneler oruç tutabilir mi?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:55

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:55

Ramazan ayında gebe kadınların ve emziren kadınların en çok merak ettiği soru, "Oruç tutabilir miyim?" oluyor. Bu soruya Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Altuntaş cevap verdi. Altuntaş, hamile ve emziren kadınlar ramazan ayında oruç tutmak istiyorlarsa, muhtemel riskleri belirlemek için önce hekimleriyle görüşmelerini önerdiklerini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşegül Altuntaş, gebelik ve emzirme dönemlerinin kadınlar için özellikli bir dönem olduğunu ifade ederek, "Bu dönemler kadının vücut direnci, bağışıklığı ve psikolojisinin daha da hassas olduğu dönemlerdir. Alınan besinler, takviyeler sadece anneyi değil bebeği de etkiler. Oruç tutmak isteyen annelerin bunları göz önünde bulundurarak karar vermesi gereklidir" dedi.

OLUMSUZ ETKİLER MUTLAK BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONMADI

Uzun süre anne karnında aç kalan bebeğin hareketlerinde azalma olabileceğini ifade eden Op. Dr. Ayşegül Altuntaş, şu ifadeleri kullandı:

"Gebelikte oruç tutulmasının bebek ve anne üzerindeki etkilerinin araştırıldığı birçok çalışma mevcut. Hiçbirinde bebeğin gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri mutlak bir şekilde ortaya konmamıştır, ancak oruç tutmanın mutlak güvenilir olduğu da ortaya konmamıştır. Ancak bilinmelidir ki gebelik dönemi anne adayının kalori ihtiyacının arttığı, kan şekerinin düşük olduğu, özel beslenme programının uygulandığı ve su tüketimine ekstra önem verilmesi gereken bir dönemdir. Uzun süreli açlık durumlarında anne adayının kan şekeri düşecek, insülin seviyesi artacak, keton miktarı artacak, vücudu dolaşan damar içi kan hacmi azalacak ve kalpten vücuda pompalanan kan miktarı azalacaktır. Açlık ve susuzluk durumu devam ettikçe vücut su dengesi bozulacak, böbreklere giden kan miktarı ve idrar çıkımı azalacaktır. Anne karnındaki bebeğin uzun süreli açlık durumlarına verdiği yanıt ise hareketlerinde azalma, iyilik halini değerlendirdiğimiz NST ya da biofizik profil (hareket, solunum, suyunun değerlendirilmesi gibi) testlerinde bozulma seklinde oluyor"

"EMZİREN ANNE ORUÇ TUTMAKTA ZORLANMIYORSA SAKINCA OLMAYABİLİR"

Oruç tutmak isteyen hamile kadınların dengeli bir diyet programı yapması gerektiğini belirten Altuntaş, "Açlık durumundaki gebenin savunma ve bebeği koruma mekanizması olarak kalpten pompalanan kanı rahime yönlendirmesi nedeniyle annede tansiyon düşüklüğü, bayılma, derin halsizlik, baş ve kas ağrıları görülmesi sıklıkla karşımıza çıkar. Tüm bunlar göz önüne alındığında ısrarla herhangi bir sorun yaşamadan oruç tutacağına inanan ve oruç tutmak isteyen gebelerimize iftar ile sahur arasında alması gereken besin ve sıvının dengeli bir şekilde dağıtılması, et, baklagil, sebze, meyve, kalsiyum kaynağı ürünler başta olmak üzere dengeli bir diyet programı düzenlenmesi önerilir. Ayrıca D vitamini ve demir gibi takviyelerini de aksatmamaları önerilir. Emziren annede açlık ve susuzluktan kaynaklanan tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk, bayılma gibi durumlar görülmezse ve emziren anne oruç tutmakta zorlanmıyor ise oruç tutmasında sakınca olmayabilir. Ancak iftar ve sahur arasında beslenme ve sıvı alımına mutlaka dikkat etmelidir. Anne sütünün içeriğini zenginleştirecek besin takviyelerini almalıdır" şeklinde konuştu.