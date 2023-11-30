Uzmanı anlattı: Stresli hayat koşullarında öfkeyle başa çıkmanın yolları

Yayınlanma: 30.11.2023 - 14:30

Güncelleme: 30.11.2023 - 14:34

Günümüzde stresli yaşam koşulları, birçok insanın öfkelenmesine neden olabilmektedir. Uzmanlar, öfkenin doğal bir duygu olduğunu, ancak kontrol edilemediğinde olumsuz tepkilere yol açabileceğini belirtiyor. Uzman Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, öfkenin sağlıklı bir duygu olduğunu vurgularken, kontrol edilemeyen ve kronikleşen öfkenin ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Öfkenin yaygın belirtileri arasında kan basıncının yükselmesi, aşırı gerginlik, düzensiz nefes alıp verme, hızlanmış kalp atışları ve artan adrenalin seviyeleri bulunuyor. Uzman Psikolog Karaçiçek, öfkenin fiziksel hali kadar davranışsal belirtilerinin de önemli olduğunu vurguluyor. Bu davranışsal belirtiler arasında sabırsızlık, iletişim kuramama, şiddet uygulama ve sözlü saldırıya eğilim gibi durumlar yer alıyor.

ÖFKENİZİN SEBEBİNİ BULUN

Öfkenin kontrol altına alınabilmesi için öncelikle duygulara odaklanmanın önemine değinen Karaçiçek, bireyin neyin öfkelendirdiğini anlaması gerektiğini belirtiyor. "Ne oldu da ben öfkelendim, beni kızdıran şey neydi?" sorularını sormak, öfkenin altında yatan sebepleri anlamak adına ilk adım olarak öne çıkıyor.

ÖFKE KONTROLÜ İÇİN ÖNERİLER

Uzman Psikolog Karaçiçek, öfke kontrolü için şu önerilerde bulunuyor:

Öfkenin yok edilemeyeceğini unutmadan, öfkenin seyrini tanıyın.

Bedeninizden gelen sinyallere kulak verin ve olayın gelişimini anlamaya çalışın.

Duygu ve düşüncelerinizi net bir şekilde ifade edin, paylaşım yapın.

Karşınızdakine söz hakkı tanıyın ve dikkatinizi onun yanıtlarına odaklayın.

İşin içinden çıkamıyorsanız, konuşmayı başka bir zamana erteleyin.

Öfkenizi kontrol edemiyorsanız, öfke doğuran ortamdan uzaklaşın.

Karaçiçek, bu önerilere uyarak öfke duygusunu anlamak ve kontrol etmek adına sağlıklı yollar bulmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Öfkenin paylaşılmadan yok olmayacağını belirten uzman, bu nedenle duyguları ifade etmenin önemli olduğunu sözlerine ekliyor.