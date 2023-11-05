Sabahları ertelenen alarmın şaşırtıcı faydaları: Daha fazla enerji, daha az stres...

Yayınlanma: 05.11.2023 - 19:40

Güncelleme: 05.11.2023 - 19:41

Sabahları alarmı ertelemek, birçok kişinin vazgeçilmez bir alışkanlığıdır. Ancak uzmanlara göre, bu alışkanlık pek de kötü olmayabilir. Yıllardır erteleme düğmesinin uykuya zarar verdiği düşünülse de, son araştırmalar bu konuda farklı bir bakış açısı sunuyor.

Yıllardır uyku uzmanları, sabahları erteleme düğmesini kullanmanın derin ve onarıcı uykudan mahrum kalınmasına neden olabileceğini söylüyordu. Ancak bazı bilim insanları, ertelemenin uykunun kalitesini etkileyebileceğini gösteren bilimsel verilerin sınırlı olduğunu belirtiyor.

Önceki çalışmalar; parçalı uykunun, kesintisiz ancak daha kısa uykudan daha olumsuz etkilere yol açabileceğini ve uyuklamanın uyku yoksunluğuna bağlı hasarları tersine çevirebileceğini göstermişti. Ancak bu çalışmalar gece uykusu ve sabah uyuklamasını aynı kavramlar olarak ele almamıştı.

Son araştırmalarda ise uyandıktan sonra kısa bir süre uyuklayan kişilerin daha az uyku ataleti yaşadığı ve daha iyi performans gösterebildiği görüldü. Ayrıca, bu kişilerin dinlenme kalp atış hızlarının daha yüksek olduğu, yani stres tepkilerinin uyanmadan önce devreye girdiği tespit edildi.

Ancak uzmanlara göre; bazı kişiler için erteleme düğmesine basmak, biyolojik saatleri için ideal olan saatte uyanmalarına yardımcı olabilirken, bazıları için ise bu durum geçerli olmayabilir.

Uyku uzmanları, erteleme düğmesine basmak yerine sabahları hemen uyanılmasını veya odayı kademeli olarak aydınlatan ışık özellikli çalar saatler kullanılmasını öneriyor. Ancak herkesin uyku alışkanlıkları farklıdır, bu nedenle en iyi sonucu elde etmek için kişisel ihtiyaçlara uygun bir yaklaşım benimsenmeli.